Mercado de transferências não pára no Campeonato de Portugal

Entradas e saídas em diversos plantéis dos clubes que competem no Campeonato de Portugal

Fátima e treinador rescindem por mútuo acordo

Nuno Kata já não é o treinador do Fátima. A saída do técnico, 40 anos, foi anunciada ontem pelo nono classificado da Série C do Campeonato de Portugal que, em comunicado, adiantou que Kata rescindiu "de forma amigável". O treinador, que estava no Fátima desde a época passada, abandona o cargo na sequência da derrota caseira, por 3-0, com o Alverca.

Leça já encontrou substituto para Bruno Monteiro

O guarda-redes Gustavo Galil é reforço do Leça, da Série B do Campeonato de Portugal. O brasileiro, 20 anos, vem suprir a saída de Bruno Monteiro. Galil, que chegou a Portugal em 2016/17 vindo do Tupi (Brasil) para representar os juniores do Canidelo passou, entretanto, por Varzim B e Sobrado, conjunto onde iniciara esta temporada e no qual fez 12 jogos.

Gafanha contrata no Leça

O guarda-redes Bruno Monteiro assinou pelo Gafanha. Depois de há dias ter anunciado a sua saída do Leça, o jogador de 24 anos assume novo projeto desportivo, da equipa treinada por Paulo Matos.

Louletano assegura guarda-redes

Luis Pedrosa ex-Armacenenses é reforço do Louletano, da Série D do CdP e vai competir por um lugar na baliza algarvia com Bruno Lúcio e Bernardo Francisco.

Olhanense fica sem treinador e tem sucessor a caminho

Ivo Soares abandonou o comando do Olhanense de forma algo surpreendente. O treinador sai depois de uma vitória por 3-1 com o Amora. Vasco Faísca, antigo defesa e internacional português, deverá ser o sucessor.

Maria da Fonte com treinador campeão

Pedro Duarte é o novo treinador do Maria da Fonte. O técnico tem o currículo enriquecido por um título de campeão de Juniores conquistado ao serviço do Braga. Pedro Duarte rende José Alberto Fernandes no comando da formação da Póvoa de Lanhoso.

AD Oliveirense encontra sucessor para Flávio das Neves

A AD Oliveirense não perdeu tempo para encontrar um sucessor para o treinador Flávio das Neves. A escolha recaiu em Fernando Gomes que, como técnico, já passara por Nogueirense, Gil Vicente, entre outros.

Cinfães continua a retocar o plantel

Depois da entrada dos avançados Cacheira e Márcio Santos e do médio Pisco, o Cinfães confirmou agora a entrada do central Tuca ex-Mondinense. Com 22 anos o reforço que começou nas camadas jovens do Amarante e Gil Vicente e representou ainda o Gouveia.

Felgueiras adquire lateral-esquerdo

O lateral-esquerdo Rafael Floro, de 25 anos, é o mais recente reforço do FC Felgeiras. Floro actuava no FC Stumbras, da Lituânia.

Amarante recruta na Madeira

Titular indiscutível na equipa do U. Madeira onde marcou seis golos, o avançado guineense Luizinho de 23 anos é o mais recente reforço do Amarante. O jogador que veio suprir a saída de Kingsley, é da formação do Aves, tendo ainda passado pelo Mirandela e Freamunde.

Mirandela também já tem técnico

Depois da saída de Rui Borges para o Académico de Viseu, o Mirandela apostou em Luís Pinto, treinador que tinha iniciado a época no Leiria, para comandar os transmontanos.

Cesarense estreou reforços mas vai contratar mais

No encontro da 20ª jornada, no passado domingo, que o Cesarense perdeu por 1-2 na deslocação a Paredes, o treinador Luís Miguel promoveu a estreia de dois reforços que chegaram durante a passada semana à equipa de Cesar. O avançado Frederick, de 20 anos, foi escolha para o onze inicial. O jogador americano chega do Carção (Vimioso), da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança, onde fez cinco jogos e marcou um golo. Já Douglas Abner, 23 anos, foi lançado no jogo ao minuto 57. O avançado, brasileiro, esteve, na última época, ao serviço do Boavista B, onde fez 20 jogos e marcou nove golos. Entretanto, o médio Rui Lopes, ex- Lourosa, também é reforço. Mais jogadores devem chegar nos próximos dias.

Estoril Sub-23 abastece o Alverca

Luan, médio brasileiro de 21 ex- Estoril Sub-23 mudou-se para o Alverca, da Série C do CdP.