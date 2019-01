Mercado de transferências muito movimentado no Campeonato de Portugal

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Loures garante um regresso

Patas Moreno está de volta ao Loures. O médio, 32 anos, tinha passado pelo clube da Sèrie C do CdP em 2015/16 e, esta temporada, estava a representar o Torreense.

U. Madeira reforça a baliza

O guarda-redes Daniel Clemente ex-sub-23 do Portimonense assinou pelo União da Madeira. Com 21 anos, jogou antes pelo Lusitano Vila Real Santo António e Braga B, tendo passado pela formação do ACD Torre Dona Chama, Mirandela e Braga.

Angrense contrata no vizinho

Diogo Picanço, médio ex- Lusitânia, é reforço do Angrense, 14º classificado da Série D do Campeonato de Portugal.

Leça já não vai ter Léo

Uma providência cautelar interposta pelo Freamunde, impediu a vinda do avançado Léo, 20 anos, que está nos capões por empréstimo do Leixões. O atleta era dado como certo no conjunto matosinhense, mas o Freamunde que nesta fase está a ser gerido por novos elementos, pagou alguns dos ordenados em atraso obrigando Léo a voltar ao clube. O Leça procura agora outras alternativas.

Alverca: Bruno Miguel reforça a defesa

O Alverca, 15º classificado da Série C do Campeonato de Portugal, garantiu a contratação do defesa-central Bruno Miguel. O jogador, 36 anos, tinha começado a época no Leiria, mas rescindira, há poucas semanas, com os leirienses devido a salários em atraso. Formado na Sanjoanense, Bruno Miguel passou, entre outros, por FC Porto B, Estoril, Varzim e Ac. Viseu.

BC Branco: Diogo Nunes cedido pelo Boavista

O Boavista emprestou o defesa-central Diogo Nunes ao Benfica e Castelo Branco, vice-líder da Série C do Campeonato de Portugal. O jogador, 22 anos, estava a rodar na equipa B dos axadrezados onde só efetuou um encontro na Divisão de Elite da AF Porto. Diogo Nunes, que já conta com passagens por Leixões e Sporting, vai, assim, tentar relançar a carreira.

Anadia garante Marcelo Dias

Marcelo Dias assinou pelo Anadia, quinto classificado na Série C do Campeonato de Portugal. Depois de ter cumprido 21 jogos e ter marcado quatro golos ao serviço do Gafanha, o lateral-direito muda-se para o Anadia. Marcelo, de 20 anos, cumpre a segunda época como sénior, tendo começado no Trofense antes de se transferir para o Gafanha.

Varzim empresta à AD Oliveirense

O defesa central Eridson é reforço da AD Oliveirense por empréstimo do Varzim. O jogador, que foi pouco utilizado pelos poveiros, é mais uma opção de jogo para o treinador Flávio das Neves na luta pela permanência no Campeonato de Portugal. Com 28 anos, e natural da Guiné-Bissau, o atleta acumulou experiência no Cinfães, Freamunde. Académico de Viseu, Belenenses Portimonense e Paços de Ferreira.

Mirandês tem novo treinador

Manuel Matias é o novo treinador do Mirandês, último classificado da Série A do Campeonato de Portugal. O técnico já orientara o Cinfães esta temporada, mas saiu ao cabo de poucos jogos.

Olímpico do Montijo reforça-se na Lituânia

Miguel Pires, médio ex-Stumbras, é a mais recente aquisição do Olímpico do Montijo, da Série C do CdP. Cova da Piedade, Corroios e Almada são outros clubes que fazem parte do currículo do atleta.