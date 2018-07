Mercado de transferências com muitas novidades no Campeonato de Portugal

Movimentações em destaque no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Pinhalnovense tem duas novidades

O Pinhalnovense, que disputa a série D do Campeonato de Portugal, assegurou dois novos jogadores. O central/médio defensivo angolano de 19 anos, Carlitos, ex-Real, e o médio He Fei (21 anos) ex-Fabril. Por outro lado, viu sair o médio José Lúcio, 22 anos, e o defesa Carlos Bebé (25 anos) para o Olímpico Montijo, e ainda o guarda-redes Maringá para a baliza do Beira Mar.

BC Branco recebe avançado do Tondela e não só

De uma assentada, o BC Branco, da série C do Campeonato de Portugal, conseguiu dois novos reforços para fortalecer a linha vançado. Assim, o treinador Sérgio Gaminha vai contar com João Vasco de 23 anos, ex-Tondela, embora na época passada tenha vestido a camisola do Gil Vicente, e com o brasileiro Filipe Veloso de 24 anos, ex-Nogueirense.

Cesarense contrata para o ataque e baliza

Joel, extremo de 21 anos que jogava no Bustelo, da Pró-Nacional da AF Aveiro, é a mais recente aquisição do Cesarense, da Série B do Campeonato de Portugal. Para a baliza, o clube contratou Xico, guarda-redes que na época passada representava o Argoncilhe.

Gondomar fortalece a defesa

O lateral-esquerdo Huguinho é reforço do Gondomar, da Série B do CdP. O jogador, 30 anos, que já passou por clubes como Leixões e Freamunde representou, na época anterior, o Felgueiras.

Mica rescinde com o União

O médio Mica Silva que esteve nas últimas duas épocas no União da Madeira rescindiu com o clube insular e está livre para seguir a carreira por outras paragens. Mica contraiu uma lesão grave a novembro do ano passado, foi operado e não voltou a jogar pelo clube insular. Mica tem 25 anos e participou em 44 jogos no União.

Alcains: plantel tem duas entradas

O avançado Walid Hanifi e o defesa-central Thawan são reforços do Alcains. O primeiro, 27 anos, com dupla nacionalidade argelina/francesa, chega do Olímpico Montijo, nesta que será a sua segunda época seguida em Portugal depois de, em 2014/15, ter jogado no Alcanenense B. Já Thawan, brasileiro de 21 anos, chega do Itapirense para se estrear no futebol europeu

Taipas: Rodilson fortalece miolo

O médio Rodilson é reforço dos Caçadores das Taipas, clube inserido na Série A do Campeonato de Portugal. O guineense, 32 anos, dividiu a temporada transata entre Fafe e Canelas. Rodilson, que também já representou clubes do Chipre e da índia, o Kenkre, conta ainda no currículo com passagens, entre outros, por Oliveirense, Limianos, Ideal, Caldas e Oliveira de Frades.

Tiago Silva mudou para a AD Oliveirense

O avançado Tiago Silva (na foto), apesar de na pré-temporada ter sido oficializado como reforço do Cesarense, vai, afinal, representar a AD Oliveirense, da Série A do Campeonato de Portugal, na próxima temporada. O jogador, 30 anos, começou a época anterior no Salgueiros mas transferiu-se, a meio da mesma, para o Canelas, onde fez 14 jogos.