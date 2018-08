Mercado de transferências: Aves empresta, Mirandela e Fátima contratam no estrangeiro

Lista de contratações do Campeonato de Portugal

Aves empresta ao Real

Youssouf Sow foi emprestado pelo Aves ao Real Massamá, clube que esta temporada foi despromovido da II Liga para a Série D do Campeonato de Portugal. O extremo, natural da Guiné-Conacri, assinou pelos avenses na temporada passada mas, depois de ter feito a pré-época, foi cedido ao Leixões e, em janeiro, seguiu para o Benfica e Castelo Branco, onde marcou cinco golos em 13 jogos.



Alcains: Rúben Nogueira reforça o miolo

Depois de ter sido dispensado por Dito, treinador do Covilhã, clube pelo qual tinha assinado neste defeso, o médio Rúben Nogueira vai prosseguir a carreira no Alcains, da Série C do Campeonato de Portugal. O jogador, 27 anos, formado no Sporting e Estação já passou, enquanto sénior, por Atalaia do Campo, Manteigas, Sertanense, Belmonte, BC Branco e Águias do Moradal.



Mirandela: Cristian Tissone volta a Portugal

O defesa-central/médio-defensivo Cristian Tissone, irmão de Fernando Tissone, jogador que representou o Aves na época anterior, está de volta a Portugal para, desta feita, representar o Mirandela, da Série A do Campeonato de Portugal. O argentino, 30 anos, já tinha passado por Anadia e V. Setúbal sendo que, na época anterior, esteve ao serviço do Carmelita (Costa-Rica).



Fátima: Wassim Amadi para o ataque

Wassim Amadi é reforço do Fátima, clube que vai disputar a Série C do Campeonato de Portugal esta temporada. O francês, 18 anos, chega ao emblema do distrito de Leiria proveniente do Metz B (França). Amadi aumenta, assim, para 14 o número de caras novas que o treinador Kata tem atualmente ao dispor num plantel que ainda deverá receber mais reforços.