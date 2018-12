Mercado de transferências aquece no Campeonato de Portugal

Lista das principais movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal.

Fafe emagrece o plantel

O Fafe anunciou ontem a saída dos médios Ibrahima So e Valdo Alhinho. O primeiro, médio defensivo guineense de 31 anos, chegou ao Minho neste defeso proveniente do Vilaverdense e somou, no Fafe, sete jogos. Já Valdo Alhinho, 30 anos, também realizou as mesmas sete partidas sendo que havia sido contratado, no defeso, ao Al-Batin (Arábia Saudita).

Ataque do Caldas com duas saídas

O extremo Iuri Gomes e o avançado David Silva deixaram o plantel do Caldas, 13º classificado da Série C do Campeonato de Portugal. Iuri Gomes, 22 anos, levava 299 minutos esta temporada, repartidos por nove jogos, enquanto David Silva, 23 anos, tinha marcado um golo, apontado na Taça de Portugal, nos 13 encontros que já efetuara esta temporada.

Taipas tem um reforço e dois abandonos

O Taipas, 15º classificado da Série A do Campeonato de Portugal, reforçou a defesa com a entrada do lateral-direito José Amorim, que chega por empréstimo do Famalicão. Formado no Ribeirão e nos famalicenses, José Amorim representou o Ninense na temporada passada e é mais uma arma na luta pela permanência. De saída estão os médios Rodilson e Pato Cabrera.

Limianos recruta na II Liga e contrata atleta com nome de craque

O médio João Nogueira de 32 anos ex-Covilhã, e o avançado guineense Bolotelli de 21 anos, ex- Bissau e Benfica, sãos os mais recentes reforços do Limianos, da Série A do CdP.

Real garante promessa brasileira

Na luta pela subida, o treinador António Pereira recebeu um novo jogador, Nicolas Schulz ex-ASC Ivot do Brasil. O avançado de 18 anos chega ao clube de Queluz para ajudar na luta pela promoção e adquirir experiência no futebol europeu.

Santa Iria com duas novidades

Francisco Aguilar e Bitó são reforços do Santa Iria, clube que disputa a série C do campeonato de Portugal, ocupando ao fim de 15ª jornada o 12º lugar, posição acima dos lugares descida. O primeiro atleta, médio de 21 anos chega do Alverca e conta com passagens pelo Mafra e formação do Belenenses e Sporting. A segunda entrada é para linha avançada, tem 26 anos, é oriundo do Alverca, tendo passado pelo Vilafranquense e Os Bucelenses.

Vasco da Gama da Vidigueira troca de treinador

Hugo Relíquias deixou o comando do Vasco da Gama Vidigueira e deu o lugar a João Daniel Rico. Após o êxito conseguido com a subida aos nacionais, Hugo Relíquias termina o seu ciclo no clube, deixando a equipa posicionada no 16º Lugar da série D do CdP, com 11 pontos e a seis dos lugares de permanência.

O novo ténico, regressa dez anos depois ao clube onde iniciou a sua caminhada de treinador, na altura como adjunto, será acompanhado por Luis Caramba e João Henriques.

Gafanha já encontrou o sucessor de Fábio Pereira

Paulo Matos, que vai ter a sua primeira experiência como treinador principal, foi o escolhido pela direção do Gafanha, da Série B do CdP, para suceder a Fábio Pereira, demitido no início desta semana.