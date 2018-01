Mercado de transferências agitado no Campeonato de Portugal

Novidades no Castrense, Ferreira das Aves, Atlético dos Arcos, Estrela das Vendas Novas e Operário

Os avançados brasileiros Fábio Martins e Luã Portugal, respectivamente de 28 e 26 anos de idade ambos ex-Almancilense, são os últimos reforços do Castrense que disputa a série E do Campeonato de Portugal. Fábio representou Académico de Viseu e Farense e o compatriota passou entre outros pelo Bougadense e Oliveira do Hospital. Ambos são opção de Calú para a receção ao Moura.

O Ferreira Aves da Série C, conta a partir de agora com mais um reforço para a seu último reduto, o central senegalês Tahirou Ndaw que chegou por empréstimo do Águeda. O jogador de 23 anos de idade está pelo segundo ano em Portugal e como ainda recupera de uma pequena lesão só vai estar às ordens de Rui Almeida para o jogo com o Vildemoinhos, Entretanto, o médio Serginho abandonou o plantel.

Na tentativa de dar mais força ao seu ataque, o Atlético dos Arcos da série A, contratou o avançado André Martins ex-Mondinense. Com 21 anos de idade o reforço do clube minhoto, que pode á ser opção de Fernando Rego na visita ao líder Vizela, fez a formação no Aves e Guimarães, tendo ainda representado o Limianos e Torcatense.

Edward Sarpong é reforço do Estrela de Vendas Novas, até final da época, por empréstimo do Portimonense. O lateral esquerdo ganês fora cedido ao Farense, no início da temporada, mas, sem espaço no onze às ordens de Rui Duarte, segue agora para o Alentejo, para representar a equipa da Série E do Campeonato de Portugal, dirigida por Paulo Mendes. Recorde-se que Sarpong, de 20 anos, foi campeão da II Liga ao serviço do Portimonense, tendo realizado sete jogos.

O Operário reforçou o seu setor defensivo com a contratação do defesa central Hidélvis Jardim. Com 26 anos de idade, o atleta natural de Cabo Verde é proveniente do União da Madeira, clube no qual ingressou esta temporada proveniente do Mindelense. Na formação madeirense, que já conheceu esta temporada três treinadores, Hidélvis apenas por uma ocasião foi convocado e esta foi uma das razões que o levaram o sair da Madeira, estando já a treinar na Lagoa com os restantes companheiros.