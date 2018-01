Mercado Campeonato de Portugal: treinador no Cinfães e reforços de Norte a Sul

Novidades no mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Quinto reforço no Felgueiras: O defesa-central Stéphane Madeira é o quinto reforço, no mercado de inverno, do Felgueiras, que segue em quinto lugar na Série B do Campeonato de Portugal. O jogador, 28 anos, começou a época no Freamunde, mas saiu devido a salários em atraso e junta-se, agora, ao plantel de Ricardo Sousa que já tinha contratado Fábio Santos, Hugo Costa, Evandro Gomes e José Postiga.

Três caras novas no Casa Pia: O Casa Pia, segundo classificado da Série E do Campeonato de Portugal, oficializou, de uma assentada, três caras novas: o médio-ofensivo Rúben Gouveia, o extremo Patrick Igwe e o avançado Gonçalo Gregório. Gouveia e Gregório foram contratados ao Vilafranquense, ao passo que Patrick Igwe deixou o Praiense para rumar aos lisboetas. O trio junta-se a Érico Castro na lista de reforços de janeiro.

Novo avançado na Sanjoanense: O avançado cabo-verdiano Mailó é a mais recente contratação da Sanjoanense, da Série B do Campeonato de Portugal. O jogador, com 1,97 metros, começou a temporada no Olhanense, clube no qual marcou quatro golos em 15 jogos. Chegado a Portugal em 2012, vindo do Mindelense (Cabo Verde) Mailó já passou por Leixões, Belenenses, Farense, Covilhã, Mafra e Varzim.



Novo treinador no Cinfães: Alexandre Ribeiro é o novo treinador do Cinfães, segundo classificado da Série B do Campeonato de Portugal. O clube, do distrito de Viseu, tinha rescindido, no início da semana, com Flávio das Neves, técnico que saiu depois de ter perdido os últimos dois encontros, fora de casa, por 4-0. Alexandre Ribeiro tinha começado a época no Salgueiros e tem, agora, novo desafio na carreira.

Sporting empresta: O Montalegre, da Série A do Campeonato de Portugal, assegurou, junto do Sporting, o empréstimo do defesa-central Gonçalo Vieira, que assinou um contrato válido até ao final da época.

Oleiros recebe da Académica: Hugo Ribeiro, central de 21 anos da Académica que cumpre a segunda temporada no plantel sénior embora nunca tenha sido utilizado, vai ser emprestado ao Oleiros, que milita na Série C do Campeonato de Portugal. O defesa, que tem tido azar por causa de algumas lesões, vai ter assim oportunidade de competir de forma mais regular.