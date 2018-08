Mercado aquece no Campeonato de Portugal e com sotaque francês

Confira as últimas novidades do mercado no Campeonato de Portugal.

Montalegre reforça baliza e vê jogador sair para o sul

A baliza do Mon talegre, clube da Série A do Campeonato de Portugal, tem um novo reforço: Nuno Dias, 24 anos, chega do Estarreja, tendo também passado pelo Gafanha, Avanca, Esmoriz, Espinho, entre outros clubes. Por outro lado, o defesa Michel, de 27 anos, deixa os transmontanos para vestir a camisola do Sintrense, equipa da série C do CdP.

Defesa e ataque do Águeda com novidades

O Águeda, Série B do Campeonato de Portugal, reforçou o plantel com mais dois jogadores. A defesa do plantel orientado por Henrique Nunes recebe Hidélvis Jardim, 26 anos, ex-Operário Lagoa. O brasileiro Jullyan Nunes, também com 26 anos, vem reforçar o ataque, naquela que será a sua primeira experiência em Portugal. O jogador chega do Operário-MS (Brasil).

Francês no meio-campo dos alvinegros

Louis Augustin, médio francês de 23 anos, é a mais recente contratação da Sanjoanense, da Série B do Campeonato de Portugal. O jogador tinha chegado a Portugal na época passada, proveniente do Deryneia (Chipre) para jogar no Salgueiros onde marcou um golo em sete jogos. Em sentido contrário, Diogo Barbosa e Garba deixaram os alvinegros.

Espinho oficializa reforço

José Rego, médio de 22 anos ex- Atlético dos Arcos, foi oficializado como reforço do Espinho. O jogador já estava a treinar com o plantel orientado por Rui Quinta desde o arranque da pré-época.

Mêda contrata e renova a dobrar

O lateral Paulinho, 23 anos ex- Fornos de Algodres, e o avançado Bryan, 24 anos vindo do Ginásio Figueirense, são reforços do Mêda, clube que renovou contrato com o guarda-redes Marcelo e com o médio Rui Santos.

Vizela empresta ao Cinfães

O médio Francis Okoli vai jogar no Cinfães na próxima temporada, a título de empréstimo do Vizela, clube que já tinha cedido o nigeriano ao Bragança na temporada passada.

Sérgio Félix no Alentejo

O lateral/extremo-esquerdo Sérgio Félix, 20 anos, é a mais recente contratação do Moura. O jogador, formado, entre outros, nas escolas do Sporting, jogou no Sertanense na época anterior.