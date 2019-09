Marinhense constitui SAD e reforça-se em força na Colômbia

Ocupa atualmente o penúltimo lugar da Série C do Campeonato de Portugal.

O Atlético Clube Marinhense, que ocupa o penúltimo lugar da série C do Campeonato de Portugal, vai constituir uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD). Os interessados em adquirir 80% do capital da SAD e ficar com a gestão da equipa sénior no Campeonato de Portugal, bem como a equipa sub-23, que disputa a Divisão de Honra da AF Leiria, terão que desembolsar, no mínimo, 350 mil euros.

A decisão de constituir a SAD foi tomada por unanimidade em assembleia-geral, sendo que os restantes 20% do capital da SAD, ficarão na posse do clube que, foi também decidido na assembleia-geral, volta a ser presidido pelo empresário Mário Fernandes. Trata-se do regresso à presidência do clube por parte de Mário Fernandes, depois de cerca de um ano em que o Marinhense foi presidido pelo empresário Bruno Ferreira, que volta à vice-presidência do clube.

Cinco reforços vindos da Colômbia

Da Colômbia já chegaram cinco atletas, colocados no clube por um empresário com ligações ao América de Cali. Um dos quais, o defesa Odel Pérez (28 anos), já foi utilizado na goleada sofrida na última jornada em Oleiros (4-0). Os outros reforços colombianos são os médios David Rojo (26 anos), Víctor Córdoba (31 anos) e Jean Sinisterra (19 anos), assim como o avançado Jhon Quiñones (19 anos), estes dois últimos a título de empréstimo pelo clube colombiano. Em cima da mesa está ainda a vinda do guarda-redes Jair Mosquera (26 anos), mas não é certo que o treinador Rui Rodrigues venha a receber mais este reforço.