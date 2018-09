Lourosa investiu no plantel mas recorre cedo à chicotada

Luís Miguel já não é treinador do Lourosa

Cumpridas quatro jornadas, Luís Miguel não continua à frente do Lourosa, atual 10.º classificado da Série B do Campeonato de Portugal, com cinco pontos. Os resultados de pré-época anteviam um bom campeonato que, somado ao investimento na construção do plantel, poderiam redundar no sucesso. Face aos últimos resultados, o Lourosa trilhou outro caminho e a decisão passou pela mudança do técnico.

"O Lusitânia de Lourosa FC vem informar que chegou a acordo com o treinador principal, Luís Miguel Martins, e seu respetivo adjunto, Prof. José Oliveira, para a cessação das respetivas funções. Agradecemos ao técnico Luís Miguel Martins e ao Prof. José Oliveira o profissionalismo colocado ao serviço da nossa instituição e desejamos felicidades para o futuro", surge escrito no Facebook do clube de Santa Maria da Feira.

O Lourosa iniciou o campeonato com uma vitória por 3-0 frente ao Leça, seguindo-se o empate (1-1) com o Cinfães, o desaire (1-2) com o Penalva do Castelo e o nulo em casa do Cesarense.