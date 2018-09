Em causa estão os desacatos registados na partida de domingo, no Campeonato de Portugal

O Lusitânia de Lourosa emitiu esta segunda-feira um comunicado no qual acusou o Coimbrões de não ter as condições necessárias para receber partidas do Campeonato de Portugal. O clube vai também pedir uma reunião com a FPF.

No domingo, o desafio realizado em Vila Nova de Gaia foi interrompido aos 21 minutos devido à invasão de campo de uma adepta do Lourosa. "Uma adepta do Lusitânia de Lourosa FC questionou um responsável do Coimbrões, no sentido de apurar onde se encontravam as casas de banho femininas", começou por explicar o clube que subiu esta época ao terceiro escalão.

"Como resposta, foi informada de que a bancada afeta aos adeptos lusitanistas não possuía casa de banho para senhoras, existindo apenas uns urinóis a céu aberto", lê-se mais à frente no comunicado, que explica que a adepta "pediu para ir à outra bancada", onde estariam as casas de banho femininas. O acesso foi contudo negado.

"Indignada e em sinal de protesto, a adepta do Lourosa entrou dentro do recinto de jogo, para que os responsáveis do clube local permitissem o seu acesso à casa de banho", expôs o clube de Lourosa, que deixou um apelo à FPF.

"Atendendo a que os adeptos pagam entre €8,00 a €10,00 para assistirem a uma partida de futebol neste campeonato, fora o custo da deslocação, é inadmissível serem recebidos em estádios sem o mínimo de condições."

"Posto isto, o Lusitânia de Lourosa FC irá marcar uma reunião com a direção da Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de sensibilizar a entidade responsável pelo campeonato, da necessidade de serem tomadas medidas urgentes", divulgou o clube, que também visou os adeptos do Coimbrões, que "no final da partida apedrejaram o autocarro dos adeptos do Lourosa", e os responsáveis pelo clube gaiense, que "não se demarcaram do comportamento vergonhoso dos seus adeptos".