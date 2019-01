Loures reage à agressão ao treinador do Anadia: "Lamenta-se que não haja limites"

Nuno Pedro, treinador do Anadia, terá sido agredido no final do jogo com o Loures, que terminou empatado a um, a contar para a Série C do Campeonato de Portugal. Ao que O JOGO apurou, tudo aconteceu após o apito final do árbitro. O treinador do Anadia terá insultado o homólogo do Loures e este terá respondido agredindo Nuno Pedro com um quadro tático.

Nuno Pedro teve que receber assistência e foi transportado para o Hospital de Loures, onde se encontra até ao momento. Contactado por O JOGO, Miguel Aleixo, presidente do Loures, remeteu uma posição para um comunicado, algo que chegou horas depois. O Loures, que termina a "apresentar os mais respeitosos cumprimentos, à sua congénere do Anadia Futebol Clube, na pessoa do seu Presidente", não deixa todavia de deixar "indiretas" a outros agentes desportivos "que nefastamente prejudicam o futebol e as entidades que representam, originando incidentes, tais como os que hoje ocorreram após o apito final do árbitro".

Comunicado na íntegra

"A Direcção do Grupo Sportivo de Loures, lamenta profundamente os factos que ocorreram durante o jogo e após o apito final do árbitro, no jogo disputado no Campo José da Silva Faria em Loures, a contar para a 18ª jornada, da série C, do Campeonato de Portugal. Sendo um jogo de futebol, onde devem imperar os valores da ética desportiva para além de outros, a Direcção deste Clube Centenário, lamenta igualmente, que não haja limites durante os 90 minutos, para alguns agentes desportivos, que nefastamente prejudicam o futebol e as entidades (Clubes) que representam, originando incidentes, tais como os que hoje ocorreram após o apito final do árbitro. A Direcção do Grupo Sportivo Loures, quer aqui apresentar os mais respeitosos cumprimentos, à sua congénere do Anadia Futebol Clube, na pessoa do seu Presidente.

A Direcção do Grupo Sportivo Loures."