Leça anuncia duas saídas do plantel

Leça oficializou as saídas de Hugo Ramalho e Sérgio Pedras

O Leça, da Série B do Campeonato de Portugal, oficializou as saídas do central Hugo Ramalho e do médio-ofensivo Sérgio Pedras, jogadores que rescindiram amigavelmente com os leceiros. Ramalho, 36 anos, levava oito jogos esta época, enquanto Pedras, tio do avançado Diogo Pedras que também joga no Leça, somava seis jogos na presente temporada.

"A Direção do Leça Futebol Clube informa que os atletas Sérgio Pedras e Hugo Ramalho terminam os seus vínculos desportivos com o clube. Agradecemos aos atletas a dedicação e empenhamento colocados ao serviço do nosso clube desejando as maiores felicidades para o futuro", escreveu o clube nas redes sociais.

Após sete jornadas, o Leça ocupa o penúltimo lugar da Série B, com apenas quatro pontos somados.