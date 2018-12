Jogadores do Leiria chegam ao final do ano sem receber

O último vencimento a cair na conta dos jogadores foi o do mês de setembro. SAD leiriense tem ainda uma dívida superior a 63 mil euros à Câmara local.

Os jogadores do Leiria SAD passaram o Natal sem receber salário. Segundo O JOGO apurou, o último salário a cair na conta dos jogadores foi o do mês de setembro. Apesar de algumas promessas por parte da administração da SAD, em que os valores seriam liquidados antes da quadra festiva, tal não veio a acontecer. Além da falta de pagamento aos jogadores, a SAD tinha, ainda, até final de novembro passado, uma dívida de 63 402,81 euros à Câmara Municipal de Leiria, informou ainda fonte da autarquia.

O JOGO tentou obter esclarecimentos junto da SAD do Leiria, mas não obteve resposta ao e-mail enviado. O Leiria ocupa o terceiro lugar na série C do Campeonato de Portugal, com 29 pontos, a apenas dois pontos do primeiro classificado, recebendo o Peniche, no próximo dia 6, no reatar da competição.

Depois da saída do treinador Luís Pinto, no início da época, o técnico dos juniores, Tiago Vicente, assumiu as duas equipas, tendo conseguido oito vitórias, dois empates e três derrotas. A seu pedido e de acordo com a SAD, Tiago Vicente cedeu agora o seu lugar a Filipe Cândido, que irá assumir o comando dos seniores até ao final da temporada.