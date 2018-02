Jogador do Espinho acusa adeptos do próprio clube de racismo

Gilson Varela chegou ao Espinho na presente temporada.

Gilson Varela, futebolista do Espinho, denunciou ter sido alvo de insultos racistas por parte de adeptos do próprio clube. Num texto publicado no Facebook, o jogador dos "tigres" detalhou as palavras dedicadas proferidas por alguns fãs do emblema do distrito de Aveiro, mostrando-se revoltado com a atitude dos adeptos espinhenses.

"Quando cheguei ao Sporting Clube Espinho, senti muito carinho pelos meus adeptos: 'os verdadeiros tigres-desnorteados". Até hoje sinto-me acarinhado por eles. Acontece que esta semana deparei-me com um episódio um pouco caricato, vindo de alguns parvos que nem fazem parte dos Desnorteados. Ao longo de toda a minha carreira, já sofri vários atos de racismo por adeptos adversários. Mas sofrer atos de racismo vindos da tua massa associativa é algo vergonhoso. Ontem senti uma revolta em mim porque um ou dois adeptos chamaram-me "preto do c......", por ter errado um passe. Eu não admito qualquer ato de racismo no futebol, mesmo que seja para atacar um irmão africano. Gostava mesmo de saber quem são estas pessoas. Se realmente são homens de verdade, que me venham chamar 'preto do c......" cara a cara. Quando eu marcava golos estava tudo bem. Podem criticar-me, mandar-me para o c......, para o que vocês quiserem, mas não vou admitir que sejam racistas comigo, porque eu corro por vocês, e dou tudo de mim, pela minha equipa e meus colegas. 'Eu sei quem sou, de onde sou e para onde vou. Eu sei que sou, de onde sou e para onde vou. Não ligo nada, porque os cães ladram, mas a caravana nunca vai passar. Se me querem dizer algo, que enviem mensagem. Que seja a primeira e última vez que ouço alguns adeptos a chamarem-me de 'preto'. Sou do Espinho, e essa paixão, que tenho pelo clube e pelos meus adeptos é fenomenal. Por isso, não queiram pôr o meu profissionalismo em causa. Abraço a todos. Espinho até à morte", escreveu Gilson Varela naquela rede social.