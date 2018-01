"Helton mostrou que acredita neste projeto"

Miguel Pacheco, presidente do Freamunde, justificou a O JOGO a opção pelo antigo guarda-redes de clubes como o FC Porto

Helton é o novo treinador do Freamunde, da Série B do Campeonato de Portugal. Os capões passam por um momento difícil pois viram mais de uma dezena de jogadores rescindirem por salários em atraso mas encontraram no brasileiro, antigo guarda-redes de clubes como o FC Porto, a solução para orientar a equipa, que estava entregue a técnicos das camadas jovens. "Como surgiu? Surgiu através de vários contactos. O Helton é o treinador do Freamunde e, quanto ao resto, estamos a trabalhar no sentido de garantir a estabilidade do clube", referiu. "Queremos que traga bons resultados, é óbvio como figura pública que é, irá atrair, pelo menos, mais visiblidade positiva para o Freamunde", acrescentou.

O dirigente mostrou-se esperançado que o Freamunde possa reverter o mau momento. "Restam onze jogadores e estamos a tratar de remodelar o plantel, o Hélton ao assumir este desafio, demonstrou que acredita no projeto", referiu Miguel Pacheco. Neste momento, restam onze jogadores no plantel senior do Freamunde que vai receber reforços nos próximos dias.