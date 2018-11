Guarda-redes estão na moda no mercado do Campeonato de Portugal

Movimentações em destaque no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Montalegre contrata guarda-redes

O guardião João Viana, de 19 anos de idade, ex-Barrosas da AF Porto, é o último reforço do Montalegre, 10.º classificado da série A do Campeonato de Portugal. O atleta, que foi contratado para suprir a saída de Nuno Dias, é da formação do Boavista e este é seu primeiro ano de sénior, podendo ser utilizado na deslocação ao Vizela, líder do campeonato, no próximo domingo.

Leça contrata reforço para a baliza

Cristiano, jogador que tinha rescindido, em outubro, com a Sanjoanense, clube onde iniciou a temporada, é reforço do Leça, da Série B do Campeonato de Portugal. O jogador, 24 anos, estava nos alvinegros desde a temporada passada e vem colmatar a lesão do brasileiro Gabi Souza, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo sendo que o clube não avançou o tempo de paragem.

Leça fica sem o capitão mas contrata médio

O Leça oficializou a saída do capitão Diogo Pedras, avançado que estava nos leceiros desde 2008 e cuja, saída, segundo o clube, foi comunicada de forma "abrupta a inesperada". Em reação à nota do Leça, Diogo Pedras justificou a decisão. "Quando um projeto em que acreditei e pelo qual sempre lutei, deixa de fazer sentido e que ainda se transforma em algo que não quero defender, chega o momento", escreveu o atacante. Entretanto, os nortenhos contrataram o médio Bruno Simões, jogador que estava no Torreense.

Cinfães com reforço para a defesa

O lateral-direito Miguel Ângelo é reforço do Cinfães, antepenúltimo classificado da Série B do Campeonato de Portugal. O jogador, 23 anos, deixou o Ideal (Açores) para voltar ao continente. Miguel Ângelo fez toda a formação no Trofense, conjunto que também representou enquanto sénior tendo, ainda, passado por Merelinense, Marítimo B e AD Oliveirense.

Amarante já tem treinador

Mauro Silva é o novo treinador do Amarante, sucedendo no cargo a Pedro Pinto, que tinha sido demitido após a derrota, por 2-1, com o Leça, na última jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Mauro Silva já tinha sido adjunto em clubes como Paços de Ferreira e Famalicão e será coadjuvado por Rui Vieira, Luís Bispo, Carlos Alberto, João Pedro Silva e Jorge Monteiro.

Mirandês tem novidades no eixo da defesa

O defesa-central Etienne, ex-União Santiago assinou pelo Mirandês, clube que ocupa o 17º lugar da Série A do Campeonato de Portugal.

Baliza fortalecida na Sanjoanense

O guardião Nuno Dias de 25 anos de idade, ex-Montalegre, é o último reforço da equipa da Sanjoanense que milita na série B do Campeonato de Portugal.

Chineses garantidos no Montalegre

O Montalegre que disputa a série A do Campeonato de Portugal, reforçou o plantel com a entrada de dois jogadores chineses emprestados pelo Aves. Desta forma, os médios Boweu Li e Shang Yuxuan, ambos de 23 anos, que faziam parte da equipa sub-23 avense, mas ainda não tinham efetuado qualquer jogo, são as opções para o técnico José Manuel Viage.