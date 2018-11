Guarda-redes espancado em campo em jogo da AF Braga

Encontro entre Silvares e Gonça interrompido após batalha campal.

O encontro entre Silvares e Gonça, do campeonato distrital da AF Braga, acabou ao minuto 77, devido a uma batalha campal na qual um jogador acabou espancado. Dionísio, guarda-redes suplente do Gonça, foi transportado ao Hospital de Guimarães com com o nariz partido em dois sítios, hematomas no crânio e no olho direito, conforrme enumera o Jornal de Notícias na edição desta terça-feira. Foi operado e teve alta na manhã seguinte às agressões, que incluíram socos e pontapés.

"Vou estar uma semana sem ir ao trabalho e não sei quando posso voltar a jogar", afirmou ao JN, acusando um vice-presidente e dois diretores do Silvares de terem dado início às agressões.

Nas redes sociais, o Gonça já tinha apresentado a versão dos acontecimentos. "Nesta tarde de sábado (17 de novembro de 2018), o AC Gonça deslocou-se ao terreno do GD Silvares para disputar a jornada 7 da 1°divisão - série D. Num jogo onde ambas as equipas procuravam a vitória, gera-se, por volta do minuto 75, uma pequena confusão junto do banco da equipa visitante. Consequentemente e injustamente, o árbitro deu ordem de expulsão ao treinador e ao guarda-redes suplente do AC Gonça e, também, a um jogador do GD Silvares. Foi neste momento que, de um portão que deveria estar fechado, um diretor ( prontamente identificado pela GNR) e cerca de quatro adeptos da equipa visitada, agrediram o nosso treinador e o nosso guarda-redes, ficando este duramente maltrado, de tal modo que teve de ser transportando para o hospital de Guimarães e, mais tarde, para Braga. Com a confusão instalada, o árbitro deu por terminada a partida", surge escrito no Facebook do clube.

"O AC Gonça repudia os acontecimentos desta tarde e informa que tomará todas as diligências para que seja feita justiça. De salientar a postura do treinador do GD Silvares (Ismael) e de alguns dos seus diretores que, prontamente, nos informaram que não se reviam em tais atitudes e que se sentiam envergonhados com toda esta situação. Frisamos que nada temos a apontar quanto à hospitalidade que o GD Silvares nos ofereceu. Porém a atitude do diretor do GD Silvares, tanto nas agressões como deixar o portão de acesso ao balneário aberto, tem de ser severamente punida, estas atitudes mancham claramente este belo desporto que é o futebol", acrescenta o texto.

A GNR indentificou o vice-presidente do clube da casa e o jogador agredido.