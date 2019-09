FPF aumenta família do futebol com mais 650 praticantes de Esposende

Protocolo assinado entre FPF, Associação de Futebol de Braga e Município de Esposende

Os praticantes de futebol de recreação e lazer do município de Esposende juntaram-se à família do futebol, refere um comunicado da Federação Portugeusa de Futebol (FPF).

No total, são cerca de 650 os atletas agora integrados, ao abrigo de um protocolo de colaboração para a homologação de provas e atividades desportivas, assinado entre a FPF, a Associação de Futebol de Braga e o Município de Espodende.

Após a assinatura do protocolo, Fernando Gomes, presidente da FPF, destacou a "vontade que o organismo tem de aumentar a prática desportiva em Portugal, contribuindo dessa forma para uma vida melhor e mais saudável dos portugueses".

A FPF, no cumprimento do decreto lei 45/2015, de 09 de abril, já assinou protocolos de integração de praticantes informais de futebol e futsal similares com os municípios de Barcelos, Fafe, Santarém, Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Mirandela, Lisboa, Valpaços, Vila Franca de Xira, Madeira (2), Mafra, Sousel, Arouca, Sever do Vouga, Odivelas, Cadaval, Torres Vedras, Abrantes, Sesimbra, Lisboa, Vagos, Estarreja, Vale de Cambra, Castelo de Paiva , Espinho, Gondomar, Marco de Canaveses, Maia, Seixal, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Amarante, Valongo, Sertã, Proença-a-Nova, Idanha-a-Nova, Santa Maria da Feira, Ílhavo, Águeda, Mealhada e Murtosa, Viseu e Esposende, além de contratos programa de desenvolvimento desportivos com as autarquias de Pombal e Mealhada.

A FPF, a Fundação INATEL e as associações Urban Soccer, Sideline, APEF, Associação Portuguesa de Minifootbal, Associação de Futebol do Norte, Associação Emgrandeser e Associação de Atletas Veteranos de Terras de Santa Maria também já estabeleceram, ao longo dos últimos meses, parcerias de integração das suas competições no seio da FPF e das 22 associações de futebol distrital.