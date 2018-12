Filho de central virou goleador do Casa Pia e é o melhor em Portugal

Leva 19 golos e é o melhor marcador dos campeonatos nacionais

Gonçalo Gregório respira futebol praticamente desde a nascença. O pai, Rui Gregório, brilhou sobretudo no eixo defensivo do Belenenses e, por ter estado também dentro de campo, é hoje um dos principais conselheiros do avançado do Casa Pia. "Quando eu era mais pequeno, o meu pai ia ver sempre os meus treinos e dizia o que eu tinha feito de bem ou de mal. Antes de cada jogo, manda mensagem e diz-me o que devo fazer para marcar golos e vencer", partilha, com O JOGO, o avançado de 23 anos, que admite que teria dificuldades em enfrentar um defensor como o progenitor: "Não me lembro bem de o ver jogar, mas já vi alguns vídeos de jogos dele. Era muito agressivo, competitivo e marcava muito em cima. Ia dar luta."

Apesar de ter saído futebolista como o pai, Gonçalo joga mais à frente no terreno: tornou-se um avançado e dos bons, como provam os 22 golos marcados esta época (19 no Campeonato de Portugal e três na Taça da Portugal), que fazem dele o melhor marcador dos campeonatos nacionais. A última vítima foi o Redondense, a quem apontou quatro golos. "Sinceramente, não esperava marcar tantos golos por esta altura. A minha meta inicial era ultrapassar o meu melhor registo, que era 14 golos, agora só penso em marcar no jogo seguinte", aponta.

Apreciador de Firmino (Liverpool) e Ibrahimovic (LA Galaxy), o camisola 9 do Casa Pia gosta do campeonato inglês e alemão, mas, antes de se aventurar no estrangeiro, quer chegar à I Liga. "Acredito que um jogador que marque muitos golos no Campeonato de Portugal também o possa fazer na I Liga. Mas os clubes olham pouco cá para dentro, preferem ir buscar um avançado estrangeiro do que apostar no mercado nacional. É preciso olhar para o jogador português, não é por acaso que somos campeões da Europa", atira Gonçalo Gregório, figura maior do Casa Pia, segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal: "Está a correr bem. Estamos todos unidos e o míster sabe passar bem as suas ideias. Subida à II Liga? Todos querem fazer o melhor, mas só pensamos em trabalhar bem e ganhar o jogo seguinte."

No Casa Pia, Gonçalo Gregório é treinado por Rúben Amorim, antigo médio que se destacou ao serviço do Benfica. "Tem sido muito bom trabalhar com ele. É um treinador jovem, da nova guarda, e tem ideias muito boas. Como foi jogador, sabe aquilo que sentimos no campo e dá-nos conselhos que são muito úteis", conta o goleador do emblema lisboeta, ele que foi formado no Belenenses e, além do Casa Pia, já representou, enquanto sénior, Loures, Leixões e Vilafranquense.