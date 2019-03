Felgueiras sonha por entre centrais a jogar no lugar de pontas de lança

Equipa treinada por Ricardo Sousa perdeu oito jogadores no mercado de inverno, mas mesmo assim está na luta pela subida à II Liga

Seis vitórias consecutivas são o pecúlio atual do Felgueiras, quinto classificado da Série A do Campeonato de Portugal que está no melhor momento da temporada. Os felgueirenses viram o sonho da subida esfumar-se nos quartos de final do play-off de promoção, mas esta época o sonho reacendeu-se especialmente com a boa forma recente. "Estamos no momento mais forte da época e na altura certa, na altura das decisões. Esperamos ter o mesmo desfecho de 2017/18: ir ao play-off e, se possível, continuarmos a ter a ajuda dos adeptos e dos felgueirenses que têm sido indispensáveis", afirma o treinador Ricardo Sousa.

No entanto, o técnico teve que lidar com uma debandada no mercado de janeiro, pois saíram oito jogadores e só entraram dois reforços. As fichas de jogo nem sempre têm contado com sete suplentes e já foi preciso, até, colocar centrais a pontas de lança. "Já fomos várias vezes a jogo com 15 e 16 jogadores. Noutros jogos olhava para o banco e só tinha defesas ou médios, queria ganhar mas não tinha pontas de lança e num encontro cheguei a meter um central a ponta de lança que acabou por decidir. O grupo deu as mãos, tornaram-se mais fortes e temos tido boas vitórias", conta.

"Continuo a dizer que não somos candidatos porque tivemos uma aposta menor que Fafe, Vizela e Trofense"

Segue-se, no domingo, uma receção ao Merelinense, confronto que poderá aproximar ainda mais o Felgueiras dos dois primeiros. "O importante é irmos ganhando semana a semana. Só temos um confronto direto até ao final, que é com o Vizela, enquanto os nossos rivais terão vários. Se ganharmos todos os jogos até ao fim, o play-off será nosso", diz. Porém, a aposta não foi tão grande como outros clubes. "Continuo a dizer que não somos candidatos porque tivemos uma aposta menor que Fafe, Vizela e Trofense. Mas vamo-nos valer das nossas mais-valias para irmos atrás de um não objetivo", profere.

Se chegar ao play-off, Ricardo Sousa acredita piamente num epílogo com festa. "Se conseguirmos o play-off com tantas dificuldades, acredito que estando lá vai ser muito difícil baterem-nos", vinca.

O ex-jogador de FC Porto, Boavista ou Beira-Mar tem feito uma carreira cingida ao CdP, mas sonha alto. "Tenho exercido um trabalho de sucesso nos últimos quatro anos, mas também sei que estes anos no CdP vão-me fortalecer para o dia em que possa chegar aos profissionais. Gostava de chegar lá na próxima época com o Felgueiras", confidencia.