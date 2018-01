FC Porto empresta ao Salgueiros e outras transferências no Campeonato de Portugal

Novidades no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

FC Porto empresta ao Salgueiros: O Salgueiros, da Série B do Campeonato de Portugal, assegurou, junto do FC Porto, o empréstimo de Dinghao. O médio-ofensivo chinês, 19 anos, chegou aos azuis e brancos na temporada passada, proveniente do Hangzhou Greentown (China) tendo feito, pelos juniores dos dragões, 34 jogos, nos quais marcou seis golos.

Feirense empresta ao Felgueiras: Tal como O JOGO avança na edição impressa desta quinta-feira, o Feirense emprestou ao Felgueiras, até ao final da época, o extremo-esquerdo Zé Pedro. O jovem, 21 anos, chegou ao emblema de Santa Maria da Feira no passado defeso, depois de ter sido contratado ao FC Porto, mas não somou qualquer minuto pela equipa de Nuno Manta.

Regresso ao Leiria: O lateral-direito Anatoli Nikolaesh está de volta ao Leiria, da Série C do Campeonato de Portugal. O moldavo, com dupla nacionalidade russa, começou a época no V. Guimarães B, clube para onde se transferiu no passado defeso precisamente vindo do Leiria. No entanto, Nikolaesh participou, apenas, num jogo pelo conjunto secundário dos vimaranenses.

Mexicano no Louletano: Christian Valencia, avançado mexicano de 20 anos, proveniente do Leones Negros do México, é o mais recente reforço do Louletano, da Série E do Campeonato de Portugal, estando já à disposição do treinador Fernando Pires.