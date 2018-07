Fafe a pensar na subida, ainda que sem os mesmos argumentos financeiros

Ivo Castro prepara a segunda época seguida nos minhotos e os objetivos são ambiciosos.

O Fafe ficou, na temporada passada, às portas do play-off de subida do Campeonato de Portugal ao ficar em terceiro lugar na Série A. Ivo Castro, 33 anos, natural daquele concelho minhoto, substituiu Manuel Monteiro logo no início da época e agora prepara o segundo ano consecutivo à frente do clube da terra. "O Fafe, pelo historial, tem sempre de lutar por ir à fase de subida. Se calhar não tem os mesmos argumentos financeiros de outros clubes, mas tem de lutar", frisou o técnico. "Este último ano foi de aprendizagem e, no próximo, terá de haver um Ivo Castro mais forte", referiu sobre a experiência no CdP.

Nas 13 caras novas do plantel há alguns regressos a casa, como são os casos do lateral-direito Vasco Cruz ou do avançado Tiago André. "A equipa técnica também é de Fafe. Os jogadores vêm para ajudar também com essa paixão que têm", opinou.

Entretanto, o extremo Ângelo Oliveira (ex-Cesarense) foi ontem oficializado como reforço dos fafenses.