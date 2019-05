Extremadura adquire ações da SAD do Praiense

O investidor Luís Oliver, que detém 70 por cento das ações da SAD açoriana, foi o interlocutor para a entrada do emblema espanhol

O clube Extremadura UD, da segunda divisão espanhola, entrou no capital social da SAD do Praiense, anunciou o clube de Badajoz em comunicado oficial divulgado no seu site oficial na internet.

A entrada na SAD do Praiense, constituída no passado mês de fevereiro, faz parte "do plano de internacionalização com o objetivo de expandir o raio de influência para a captação de jogadores para a equipa principal". A nota revela ainda que o Extremadura UD, na companhia do Praiense, procura "escalar degraus no futebol europeu".

Não Perca Seleção O guião da Liga das Nações: confira todos os pormenores da final-four UEFA revela que as transmissões em direto da fase final da nova competição de seleções, que Portugal recebe, chegarão a 217 países e a uma audiência superior a 100 milhões

A entrada do clube espanhol no capital social da SAD do Praiense deve-se por ação do investidor Luis Oliver que detém 70% das ações da SAD açoriana. Os restantes 30 estão na posse do clube que venceu a Série D do Campeonato de Portugal e está a disputar o play-off de acesso à II Liga, sendo presidente do conselho de administração Marco Monteiro, o presidente do clube.