Ex- FC Porto brilhou na primeira vitória do Leiria

João Lameira representou os dragões durante cinco épocas e este domingo fez um golo e duas assistências no Leiria

O Leiria precisou de cinco jogos para se estrear a vencer na Série C do Campeonato de Portugal. Os leirienses estavam com tanta fome de vitórias que despacharam o União de Santarém por 6-0. O médio João Lameira brilhou e terminou o encontro com um golo e duas assistências. "Estou lá para isto. Fiquei feliz por ter ajudado a equipa a alcançar a primeira vitória e espero que seja a primeira de muitas", começa por dizer o centrocampista que foi contratado ao FC Porto B.

Agora, Lameira quer que o Leiria some pontos para se aproximar dos lugares cimeiros, até porque o apuramento para o play-off de subida é o objetivo. "O nosso plantel foi feito para disputar o play-off, tal como o Leiria fez no ano passado. Este é um clube demasiado grande e que merece mais do que o Campeonato de Portugal", considerou.

Lameira passou cinco temporadas nos portistas, cada onde terminou a formação. A vinda para o Campeonato de Portugal não é vista com um passo atrás. "No Leiria estou a conseguir o tempo de jogo que não tive no FC Porto B. Isso é muito importante. Espero um dia chegar à I Liga", confidenciou o médio que se assume "portista desde pequenino".

Nos dragões, Lameira partilhou o balneário com nomes como Diogo Costa ou Romário Baró, jogadores que agora estão às ordens de Sérgio Conceição. "Olho para eles e sinto um orgulho enorme", atira. Questionado sobre o arranque de Romário Baró, Lameira deixa elogios. "É um miúdo cinco estrelas. Humilde, trabalhador e merece ter chegado onde está", refere.

Dos tempos do Olival, o atleta não esquece o espírito trabalhador de Diogo Leite e Diogo Queirós. "Davam sempre o máximo nos treinos e talvez por isso é que hoje conseguiram estar onde estão", salienta Lameira, que ainda mantém, via redes sociais, contacto com grande parte destes ex- colegas.

Para além de ter feito formação no Olival, João Lameira também chegou a passar pelo Sporting em 2011/12. "Não joguei em Alcochete, pois na altura os jogos eram no Estádio Universitário. Mas foi bom ter saído de lá já que conseguir vir para mais perto da família", recorda. A conquista do Europeu Sub-17, em 2016, é o ponto alto da carreira. "Foi o meu melhor momento. Espero e sonho um dia voltar a viver algo semelhante", concluiu.