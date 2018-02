Estádio da Sanjoanense vandalizado por alegados adeptos do Canelas

Canelas e Sanjoanense defrontam-se este domingo e o clube alvinegro acordou com ameaças escritas nos muros do estádio.

Canelas e Sanjoanense defrontam-se este domingo (15h00) para a Série B do Campeonato de Portugal, mas os responsáveis pelos alvinegros acordaram com as paredes do Estádio Conde Dias Garcia pintada com ameaças alegadamente escrita por apoiantes dos gaienses. "BWS [Blue Warrior Boys, que induz para a claque do Canelas], Ultras CNLS. Tic Tac, Tic Tac, Ides sofrer como cães. Força Canelas. Bois. Porcos. Preparem-se", lê-se nas mensagens escritas por toda a parte dos muros do recinto.

Recorde-se que, na primeira volta, o encontro entre Sanjoanense e Canelas terminou com alguma polémica. Na altura, Manuel Matias, então treinador dos gaienses, subiu até à bancada para alegadamente defender a família que estaria a ser insultada e terão existido, no exterior do recinto, algumas escaramuças entre adeptos.