Da montra para o Cazaquistão: Juninho é exemplo no Gafanha

O extremo brasileiro tem 27 anos e era dos mais experientes de um conjunto que tem 10 atletas sub-23 entre os mais utilizados, oito deles sendo ativos do clube. A SAD explica a aposta.

O Gafanha engatou a quinta vitória consecutiva na Série C do Campeonato de Portugal. No final da melhor série da época vem também a melhor das notícias para o clube, ainda que o técnico, André David, possa ficar a perder. Juninho, extremo luso-brasileiro, que já leva cinco golos esta época, está de saída para o Cazaquistão, onde vai representar o Akzhaiyk, da I liga. Para o jogador, filho do brasileiro Mário Coelho, que entre 1986 e 1989 jogou no Sporting e no Estrela da Amadora, é um salto de 5250 quilómetros e um salário quase 10 vezes superior. Para o clube é um motivo de orgulho e um sinal de que o projeto, pensado para que a equipa consiga resultados com jovens jogadores, capazes de dar o salto, já rende frutos.

Juninho salta de um clube do CdP que se gaba de apostar nos jovens sem descurar dos resultados

Entre os jogadores mais utilizados do plantel, há oito sub-23 e alguns até saltaram de escolas de formação importantes. O lateral-direito Miguel Anjos (20 anos) e o médio Luís Breda (19) são criados em casa. David Carvalho (23), também lateral-direito, foi formado no Benfica; o central Palancha (19) e o extremo Nuno Rodrigues (23) começaram na Académica; o central Zé Oliveira (22), o trinco Júnior (22) e Danilo (23), reforço para as alas, têm passagem pelo V. Guimarães. E ainda há Gil Dias, que foi júnior no FC Porto, já com 24 anos e mais dois jogadores emprestados por Feirense (David) e Tondela (Tucka). Uma autêntica montra de talento. "Entendemos que a formação e a juventude têm de ser o caminho para valorizar os nossos jogadores e desenvolver um projeto com bases sólidas e margem de evolução", explicou Paulo Almeida, administrador da SAD, confiante de que o Gafanha conseguirá somar resultados sem ter de recorrer a muita experiência. "Acreditando no trabalho de qualidade que a equipa técnica desenvolve, não temos dúvidas de que os nossos objetivos vão ser cumpridos e de que todos vão sair mais valorizados. Em nada nos sentimos defraudados pelas opções feitas", concluiu. Para já, o clube está a apenas três pontos do acesso ao play-off de subida à II Liga.