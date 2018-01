Do Campeonato de Portugal para a I Liga, uma aposta cada vez mais óbvia

O novo formato do Campeonato de Portugal chegou com a época de 2013/2014

A notícia desta terça-feira de que Kikas, melhor goleador da Série C do Campeonato de Portugal, é reforço de inverno do Belenenses permite insistir na ideia de que existe "mão de obra qualificada" no terceiro escalão do futebol português capaz de servir as necessidades de clubes da I Liga. É isso, aliás, que se pode concluir de uma análise mais detalhada dos dados recolhidos pela Talent Spy.

O novo formato do Campeonato de Portugal chegou com a época de 2013/2014 e progressivamente a sua restruturação tem conseguido promover uma maior visibilidade no terceiro escalão do futebol português. O destaque aqui vai para uma listagem de jogadores que desde 2013 até final de 2017 saltaram diretamente do terceiro patamar para o primeiro escalão sem sequer passar pela II Liga. Os números são claros e o destaque vai nitidamente para o Vitória de Setúbal, o clube que mais tem aposta neste campeonato.

O mercado de inverno está aí e Campeonato de Portugal continua recheado de jovens talentos com enorme potencial.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Lista de 2013 a 2017

Costinha: Lusitano de Vildemoinhos-Vitória de Setúbal

Ruca: Mafra-Vitória de Setúbal

Vasco Costa: Fafe-Vitória de Setúbal

João Amaral: Pedras Rubras-Vitória de Setúbal

Diogo: Infesta-Vitória de Setúbal

Rafinha: Amarante-Vitória de Setúbal

Allef: Real Massamá-Vitória de Setúbal

Jacob: AD Oliveirense-Vitória de Setúbal

Pedro Tiba: Tirsense-Vitória de Setúbal

Talocha: Vizela-Boavista

Bukia: Vila Real-Boavista

Hackman: Vila Real-Boavista

Seidi: Benfica e Castelo Branco-Marítimo

Amir: Barreirense-Marítimo

João Sousa: Real Massamá-Moreirense

Fati: Real Massamá-Moreirense

Marco Baixinho: Mafra-Paços de Ferreira

Nuno Tomás: Real Massamá-Belenenses

Zé Pedro: Gafanha-Feirense

Boa Morte: Salgueiros-Estoril

João Vasco: Mortágua-Tondela

Youssouf Sow: Louletano-Aves

João Afonso: Benfica Castelo Branco-Vitória de Guimarães

Lassina Touré: Tourizense-Vitória de Guimarães

Procura as eleições mensais do Talent Spy sobre os melhores jogadores de cada série, as quais contam com o contributo dos treinadores. Organiza a tua base de dados na nossa plataforma (www.ftspy.com)