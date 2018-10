Deco causou surpresa no Real Nogueirense

Antigo internacional português esteve no campo do Real Nogueirense a ver o treino do irmão e surpreendeu os dirigentes deste clube de Oliveira de Azeméis.

Deco, ex-jogador do FC Porto e internacional por Portugal, assistiu, na noite da passada terça-feira, ao treino do seu irmão Marcelo, de 18 anos, que chegou para reforçar a linha avançada da equipa de juniores da Oliveirense, clube onde Deco é o principal investidor na criação da SAD. O treino decorreu no Campo Minas do Pintor - casa emprestada à Oliveirense, já que o campo do clube para a formação não tem as medidas mínimas exigidas para receber jogos dos campeonatos nacionais -, em Nogueira do Cravo, onde o ex-jogador proporcionou uma agradável surpresa a todos os que assistiam a mais um dia de trabalhos naquele campo em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis.

"Foi uma ótima surpresa", confirmou o presidente Luís Figueiredo, de 23 anos, adiantando que não esperava a visita do antigo internacional português no campo que recebe também os jogos e treinos da equipa de juvenis da Oliveirense. "É extremamente importante para um clube pequeno e humilde como o nosso ter este pequeno reconhecimento de uma pessoa tão importante no futebol mundial", acrescentou o jovem dirigente, que cumpre o seu primeiro mandato na Direção do Real Nogueirense. "É incrível a sua humildade", elogiou Luís Figueiredo. O Real Clube Nogueirense ofereceu a Deco um cachecol do clube, que milita na 2ª Divisão Distrital de Aveiro e tem o objetivo da subida de divisão esta época, e outro ficou autografado pelo Campeão Europeu pelo FC Porto nas instalações do clube.

Aproveitando a presença de Deco nas instalações renovadas do Nogueirense, a jovem Direção aproveitou para lançar um desafio aos nogueirenses. "O Deco já tem o cachecol do Real Clube Nogueirense e tu estás à espera do quê para te fazeres sócio?", escreveu o clube na sua página no facebook. Quando a nova Direção foi eleita a meados deste ano, o emblema de Nogueira do Cravo tinha 20 sócios pagantes, um número que cresceu para os 50 atualmente, sendo objetivo da Direção chegar aos 100. "Mediante os resultados desportivos, talvez consigamos ultrapassar essa meta. A população, a pouco e pouco, começa a estar mais perto do clube", afirmou o presidente do Nogueirense, que segue com duas vitórias em outros tantos jogos no campeonato.