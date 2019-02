Da rua à aventura no futebol português: "Primeiro salário foram 100 euros"

Paulinho só começou a jogar aos 17 anos e fê-lo na escola de Diego Costa, de quem recebeu "várias dicas". É uma das figuras do Espinho.

Lembra-se da história de Liedson, o "Levezinho" que passou por Sporting e FC Porto e que só chegou ao futebol depois dos 20 anos? Pois bem, Paulinho, extremo que é uma das figuras do Espinho, da Série B do Campeonato de Portugal, não precisou de esperar tanto tempo, mas só saiu das ruas com 17 anos. Natural de Lagarto, no estado de Sergipe, no Nordeste do Brasil, Paulinho começou a dar os primeiros toques como federado na Escolinha Bola de Ouro, do avançado Diego Costa (Atlético de Madrid), que também nasceu em Lagarto. "Joguei na rua até aos 17 anos, até que me convidaram para fazer uns treinos na escola do Diego Costa", conta Paulinho, que já recebeu conselhos do craque. "Sim, já falei com ele e transmitiu-me várias dicas", revela. A possibilidade de jogar em Portugal surgiu no ano seguinte. "Um empresário foi a minha casa para me trazer para Portugal, mas só à terceira tentativa é que os meus pais autorizaram", explica. A entrada no futebol nacional fez-se pela porta dos juniores da Sanjoanense. "O meu primeiro salário foram 100 euros. Fiz vários jogos e alguns golos nos juniores, mas a minha primeira época de sénior não correu bem e só fiz sete partidas", recorda.

À experiência na Sanjoanense seguiu-se o convite do Espinho. Paulinho realizou 29 encontros em 2017/18, mas é nesta temporada que está a explodir, pois já conta com seis golos em 24 jogos. "Só tenho que agradecer à Sanjoanense, mas a minha vinda para o Espinho foi muito importante. A primeira época foi complicada. Tive de me adaptar aos meus colegas e a este frio. Em Lagarto chega a fazer 45 graus...", atira o ala. "As coisas estão a correr bem e os golos estão a surgir", completa.