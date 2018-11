Depois de uma curta e complicada experiência no Pafos (Chipre), o central Henrique pegou de estaca na defesa do Lourosa.

No plantel do Lourosa, clube da Série B do Campeonato de Portugal, pontificam jogadores como Hélder Castro, Diogo Cunha ou Betinho, que já andaram pelos campos da I Liga. A ambição dos lusitanistas é chegar, o quanto antes, à II Liga e, para fortalecer ainda mais o grupo, o Lourosa contratou Henrique, central ex-Boavista que no defeso tinha assinado pelo Pafos (Chipre), tendo saído em litígio com os cipriotas sem sequer ter a oportunidade de jogar. Sem clube, o telefone de Henrique tocou com vários convites, mas o central acabou por optar pelo CdP. "Estive um mês a treinar no Lourosa. Nesse período recebi propostas que não me agradaram. Comecei a ficar farto de não jogar, o clube fica ao lado de casa e aceitei o convite", explica. Em boa hora para os lusitanistas, pois nos dois jogos em que Henrique participou, o emblema do concelho de Santa Maria da Feira venceu ambos, por 2-0, sendo que o defesa marcou um golo na vitória com o Águeda, da última jornada. "Venho ajudar um plantel que já está bem recheado. Os bons resultados não são por minha causa, mas sim graças ao coletivo", frisa.

Henrique baixou da I Liga para o terceiro escalão, mas planeia, com a ajuda do Lourosa, voltar aos grandes palcos. "Não estou obcecado com isso. Quero ajudar e, no final da época, se as pessoas estiverem atentas, estarei disponível", atirou, revelando que voltaria a assinar pelos cipriotas do Pafos. "Se não soubesse o que ia passar, voltava a assinar, pois gostei do país e a nível futebolístico as coisas correram-me bem", disse.