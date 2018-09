Coimbrões-Lourosa: protesto de uma adepta, confrontos nas bancadas e autocarro apedrejado

Jogo interrompido, reforço policial e desacatos após o Coimbrões-Lourosa

O Coimbrões-Lourosa, jogo a contar para o Campeonato de Portugal, foi tudo menos tranquilo, tendo sido necessário até um reforço policial para sanar desacatos nas bancadas. Após o jogo, um autocarro com adeptos do Lourosa foi apedrejado, tendo ficado com alguns vidros partidos.

Já durante a partida verificaram-se confrontos entre adeptos, situação que obrigou mesmo ao reforço policial com a chegada de agentes do Corpo de Intervenção. Ao minuto 21, o primeiro incidente: uma adepta do Lourosa invadiu o campo de jogo, protestando pela ausência de casas de banho para senhoras no estádio do Coimbrões. Acabou por ser retirada do relvado por agentes da PSP que, em número insuficiente, seriam mais tarde obrigados a pedir reforço para sanar os confrontos entre adeptos dos dois clubes, separados por uma rede.

Já depois de concluído o jogo, que terminou com a vitória do Coimbrões, por 2-1, um autocarro com adeptos do Lourosa foi apedrejado, tendo sido partidos vários vidros.