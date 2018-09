Coimbrões culpa adepta do Lourosa pelos incidentes

Direção do clube de Gaia reagiu aos incidentes verificados no jogo de domingo contra a formação do concelho de Santa Maria da Feira

A Direção do Coimbrões reagiu esta terça-feira, em comunicado, aos incidentes verificados na receção ao Lourosa. O jogo da quinta jornada da série B do Campeonato de Portugal ficou marcado pela entrada de uma adepta visitante no campo, quando estavam decorridos 21 minutos, alegadamente em protesto por não existirem instalações sanitárias para mulheres. Os ânimos aqueceram também nas bancadas, entre os adeptos dos dois clubes, e já depois de concluído o encontro um autocarro de adeptos do Lourosa foi atingido com pedras.

No documento hoje divulgado, "após analisar o que foi dito, visionar as imagens disponíveis e questionar as forças policiais presentes", o clube gaiense sublinha que "foi uma adepta do Lourosa que esteve na origem de todos os problemas, quando de uma forma quase surreal, resolveu invadir o recinto de jogo, levando à sua interrupção e obrigando as forças policiais presentes a intervir, pelo que foi detida, identificada e retirada do terreno", acrescentando que a situação "absolutamente inusitada, caricata, inédita e até ridícula pelo motivo depois evocado (inexistência de WC) leva-nos a crer que ou estivemos perante a manifestação de algum problema do foro médico ou, então, de outro tipo de motivação".A Direção do clube gaiense garante, ainda, que o Parque Silva Matos "possui as instalações mínimas exigidas, entre as quais se incluem wc's exclusivos para senhoras" e garante que a comitiva do Lourosa "abandonou o Silva Matos sem qualquer tipo de problemas e deles não ouvimos uma única reclamação ou queixa".