Clubes e federação debatem Campeonato de Portugal: o que está em cima da mesa

Comissão reuniu-se na última sexta-feira, em Fátima, com alguns membros do órgão máximo do futebol nacional.

Sete clubes do CdP, membros de uma comissão mandatada pela maioria dos clubes da prova, estiveram reunidos, em Fátima, na última sexta-feira. O encontro de trabalho pretendeu "evidenciar a ligação entre os clubes em prol do crescimento" desta prova.

Após a primeira reunião entre os emblemas do CdP, que decorreu em meados de setembro, em Leiria, que juntou os representantes de 46 clubes, os clubes deram seguimento aos trabalhos. Este segundo encontro, que começou com um almoço oferecido aos representantes do clubes por parte do Fátima - o anfitrião que cedeu as suas instalações -, contou já com a presença de diretores da Federação Portuguesa de Futebol. Foi o caso do vice-presidente Hermínio Loureiro, e dos diretores Carlos Lucas e Rui Manhoso.

Os membros da FPF ouviram as preocupações dos clubes e comprometeram-se a analisar os seus argumentos e sugestões, que incidem nos contratos de jogadores, transmissões televisivas, análise de receitas e despesas da atual competição.

A informação veiculada aos restantes clubes deu conta do bom ambiente em que decorreu a reunião e dos sinais positivos e de abertura revelados pelos diretores da FPF, algo que deixou os responsáveis das equipas que integram as quatro séries do CdP agradados.

De acordo com o que O JOGO apurou, os mesmos elementos devem voltar a reunir-se no primeiro mês de 2019, para continuarem a análise deste campeonato e avaliar eventuais melhorias.