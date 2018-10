Dança de treinadores: Cinfães, Sanjoanense e filho de António Oliveira passa para o banco

Confira as últimas novidades no Campeonato de Portugal e também na AF Porto.

Montalegre com várias contrariedades

A tarefa de José Viage continua difícíl, devido às lesões que o plantel apresenta. Domingos Gomes chegou a acordo com a direção para sair do clube, uma vez que vai estar parado durante vários meses devido a uma lesão, Tiago Oliveira vai parar quatro meses em consequência de uma operação e Davide Carvalho continua fora das opções do treinador do clube da Série A do CdP.



Cinfães já tem treinador

Manuel Matias é o novo treinador do Cinfães, da Série B do Campeonato de Portugal. O técnico de 54 anos, que sucede a Flávio das Neves, assinou por uma temporada, depois de ter estado ao serviço do Canelas na época passada. Manuel Matias assistiu no domingo à vitória do clube de Viseu (1-0), sobre o Lusitano.

Sanjoanense despede Filipe Moreira

Filipe Moreira já não é o treinador da Sanjoanense. A saída do técnico, 54 anos, foi oficializada pelo emblema de São João da Madeira, sendo que Filipe Moreira deixa a Sanjoanense no terceiro lugar da Série B do Campeonato de Portugal, com 13 pontos, a seis pontos do líder Gondomar. Os alvinegros somam duas derrotas consecutivas, a última das quais em casa, frente ao Lourosa, por 3-2.

Rio Tinto aposta no filho de António Oliveira



Vasco Oliveira, filho de António Oliveira, antigo selecionador nacional, é o novo treinador do Rio Tinto, sétimo classificado da Série 1 da Divisão de Elite da AF Porto. O até aqui jogador, 36 anos, substitui Pedro Ferreira, técnico que tinha colocado o lugar à disposição depois da derrota, por 4-1, em casa, frente ao Moura, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.