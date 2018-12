Chumbo no orçamento compromete estádio do Espinho

Vicente Pinto, autarca do PSD, responsabiliza oposição de ter "inviabilizado um projeto de especial importância para a cidade"

A construção do estádio municipal de Espinho, que iria servir o clube local, já não deve arrancar no início do próximo ano. O chumbo do orçamento camarário em Assembleia Municipal, na passada quinta-feira, compromete os vários projetos que o executivo camarário do PSD tinha previsto para 2019, incluindo a execução do estádio.

"Ainda é cedo para fazer a avaliação completa das alternativas que temos em cima da mesa, mas a perspetiva que temos é que esta reprovação causará um atraso muito grave no processo", disse a O JOGO Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, deixando, contudo, o compromisso de procurar uma solução para cumprir a promessa feita ao clube da Costa Verde. "É um compromisso que vamos tentar cumprir no limite das nossa forças, mas não há dúvidas de que o processo fica atrasado", afirma o autarca, que responsabiliza a oposição de ter "inviabilizado um projeto de especial importância para a cidade, que tem a sua equipa de futebol a jogar fora do concelho".