Chicote estala a dobrar no Campeonato de Portugal

Alcains e Sertanense operaram mudanças nos comandos técnicos.

Sertanense aposta em treinador que estava na Índia

Hugo Martins é o novo treinador do Sertanense, 12º classificado da Série C do Campeonato de Portugal, substituindo João Manuel Pinto no comando do emblema do distrito de Castelo Branco. O técnico, 41 anos, regressa a Portugal depois de uma experiência no Dehli United (Índia) tendo, também, sido adjunto das seleções Sub-17 e Sub-19 indianas.

Nuno Dâmaso interino no Alcains

Com a saída do treinador João Laia, o Alcains, penúltimo classificado da Série C do CdP, escolheu Nuno Dâmaso, há cinco temporadas no clube como adjunto, para assumir a direcção da equipa até ser oficializada a decisão quanto à nova equipa ténica.