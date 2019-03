Cesarense: dívida de 290 mil euros e com Comissão Administrativa nas mãos dos sócios

Apenas com a mesa da Assembleia Geral a funcionar, todos os outros órgãos se demitiram, e com uma dívida de 290 mil euros, os sócios do Cesarense decidem na próxima segunda-feira se avançam para uma Comissão Administrativa, até Às eleições de junho

Os sócios do Cesarense vão ser chamados, na próxima segunda-feira, para decidir o futuro do clube, que está sem Direção depois do presidente Paulo Santos ter enviado, no final da semana passada, uma carta com o pedido de demissão.

Além do presidente da Direção, também o vice-presidente e o tesoureiro enviaram o pedido de demissão. Isto já depois do presidente do Conselho Fiscal também ter renunciado ao cargo, sendo que, neste momento, o único órgão ainda em funções é a mesa da Assembleia Geral. "Na próxima segunda-feira muita coisa tem que ficar resolvida", garantiu o presidente do órgão deliberativo, Luís Pinho, que lamenta a situação pela qual o Cesarense está a passar. "Estou triste e chateado com isto tudo. Não contava ver o clube nesta situação", confirmou o presidente da Assembleia Geral, que espera que os associados do emblema de Cesar - freguesia de Oliveira de Azeméis - compareçam em grande número nesta Assembleia Geral extraordinária para decidirem o rumo do clube.

A três meses do final do mandato, a solução deve passar pela constituição de uma Comissão Administrativa para dirigir o clube até ao mês de junho em vez de eleições para uma nova Direção. No entanto, Luís Pinho deixa essa decisão nas mãos dos associados.