Cesarense contrata avançado envolvido no Jogo Duplo

O avançado Ansumane Faty vai ser jogador do Cesarense, no Campeonato de Portugal. O jogador guineense, de 27 anos, chegou a Portugal no ano de 2009 para prestar provas em Alcochete, mas acabou por não vestir a camisola do Sporting, rumando depois ao Candal, Nogueirense FC e Ribeirão. Na época 2013/2014 ingressou no Freamunde, acabando por ajudar a equipa, com 18 golos em 34 jogos, no final dessa época a subir à II Liga. Duas temporadas depois, o avançado chegou à Oliveirense, a título de empréstimo do Freamunde, numa época em que o clube de Oliveira de Azeméis acabou por descer de divisão.

Agora Ansumane Faty chega ao emblema de Cesar, em Oliveira de Azeméis, para ajudar a equipa treinada por Bruno Conceição a cumprir o objetivo de subir à II Liga.

Recorde-se que Ansumane esteve envolvido no processo Jogo Duplo, tendo sido privado de atuar nos campeonatos nacionais, suspensão que entretanto já foi levantada.