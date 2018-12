Campeonato de Portugal: um Vizela implacável, trocas de liderança e goleadas das antigas

Goleada da jornada é do Casa Pia que venceu, fora, o Redondense por 7-0. Há troca de liderança na Série C

Na Série A, o destaque vai todo para a goleada do Vizela em Felgueiras, por 3-0. Os vizelenses corrigiram o empate caseiro (0-0) com o Torcatense, na última jornada, impondo a primeira derrota ao Felgueiras nos últimos onze jogos. A equipa de Ricardo Sousa caiu para o quinto lugar pois o desaire felgueirense foi aproveitado por Fafe (2-0 ao Pedras Salgadas) e Trofense (2-0 aos Caçadores das Taipas).

O Lourosa encheu a barriga de golos na receção ao Mêda (5-1), equipa que soma por derrotas todas as partidas disputadas na Série B. A formação do concelho de Santa Maria da Feira (26 pontos) subiu ao segundo posto do agrupamento por troca com o Gafanha (24 pontos) que perdeu, em casa, com o líder Gondomar (2-0). Lusitano de Vildemoinhos (24 pontos), Sanjoanense (24 pontos) e União da Madeira (23 pontos) não aproveitaram para se chegarem à frente. Os primeiros empataram sem golos no Coimbrões, enquanto União da Madeira e Sanjoanense empataram a um golo na Madeira. O Espinho, que derrotou o Leça, fora de portas, por 1-0, chegou-se ao pelotão da frente somando, agora, 23 pontos.

Na Série C, o Leiria (29 pontos) já tinha derrotado, no sábado, o Caldas por 1-0 e subiu à liderança por troca com o Vilafranquense (28 pontos) que perdeu em Sintra por 1-0. Benfica e Castelo Branco (27 pontos) encurtou a distância para os ribatejanos ao derrotar o Fátima (2-1).

Por último, o Praiense continua líder na Série D. Os açorianos foram ao Montijo ganhar ao Olímpico por 2-0. Mas, a goleada da jornada é do Casa Pia (30 pontos) que esmagou o Redondense por 7-0! Oriental (26 pontos) segue em terceiro, mas agora mais distante da dupla da frente, depois de ter perdido com o Real (25 pontos) por 2-0.