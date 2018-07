Campeonato de Portugal: um mercado cheio de novidades

Lista de movimentos no mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Cinfães contrata ao Gil Vicente

O guarda-redes Rui Sacramento é reforço do Cinfães. O antigo jogador do Gil Vicente, que tem formação no FC Porto, fortalece o plantel orientado por Nuno Pinto.

Paredes fortalece o meio-campo

Victor Nikiema é a mais recente contratação do Paredes, recém-promovido ao Campeonato de Portugal depois de ter conquistado a fase de subida da Divisão de Elite da AF Porto. O médio, 24 anos, alinhava no Marinhense.

Embalo junta-se ao Montalegre

Lamine Embaló, antigo jogador do Mondinense, foi hoje oficializado como reforço do Montalegre. Os transmontanos também anunciaram a renovação de contrato com o avançado Paulo Roberto.

União da Madeira prepara a época

Apesar de ainda ter esperanças que possa ser integrado na II Liga, decorrente do caso Santa Clara, o União da Madeira, por agora no Campeonato de Portugal, contratou o avançado Marco Rodrigues, vindo do vizinho Camacha.



Muitas novidades em Mirandela

Alex Porto, ex- Paredes, Tiago Borges, vindo da Sanjoanense, Átila, contratado ao Perolivense (Brasil), Adílio Varela, ex- Sintrense, Gilberto, que atuava no Letava Jonava (Lituânia), João Victor, vindo do América (Brasil) e Clayton Leite, que representava a Oliveirense, são todos reforços do Mirandela.



AD Oliveirense já tem treinador

Tonau é o novo treinador da AD Oliveirense. O técnico, 51 anos, regressa ao clube que orientou em 2015/16. Tonau estava sem treinar desde que, em 2016/17, passou pelo Fafe.

Sanjoanense garante Jean Pereira

O extremo Jean Pereira é a nova aquisição da Sanjoanense. O jogador, 20 anos, jogava no Sertanense, clube onde estava Filipe Moreira, o novo treinador dos alvinegros.

Marco Bicho continua a carreira no Casa Pia

Marco Bicho, 38 anos, é aquisição do Casa Pia. Depois de duas épocas no Oriental, onde fez mais 30 jogos e marcou 4 golos, o médio assinou, agora, pela equipa de Rúben Amorim, o ex-jogador do Benfica que orienta os lisboetas.