Mudança de treinador no Salgueiros e mais mexidas no Campeonato de Portugal

Mercado do Campeonato de Portugal encerra no final de fevereiro.

João Crespo sai e entra Manuel Monteiro no Salgueiros: Manuel Monteiro é o novo treinador do Salgueiros, antepenúltimo classificado da Série B do Campeonato de Portugal. O emblema de Paranhos anunciou a saída de João Crespo, treinador de 39 anos que foi demitido ao fim de cinco jogos efetuados pelos nortenhos, tendo somado um empate e quatro derrotas. Monteiro, que começou a época no Fafe, terá a missão de salvar os portuenses da descida.

Egípcio Haggy Hhalil reforça ataque do Fátima: O Fátima, décimo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, assegurou a contratação do extremo egípcio Khalil Haggy Khalil, jogador de 19 anos que deixou o Zamalek para ingressar no emblema do Oeste. Haggy Khalil também conta com uma passagem fugaz pelo Zurique B (Suíça) e fortalece, assim, as opções do treinador Nuno Kata na luta pela permanência.



Marinhense contrata extremo Zé Miguel: O extremo Zé Miguel Esteves deixou o Fátima, onde levava nove jogos esta temporada, para reforçar o Marinhense, décimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal. Formado nas escolas de Sporting, Naval e Leiria, o jogador, 27 anos, conta, ainda, com passagens por Leiria e Marrazes, Tocha, Sertanense, Olhanense e Benfica e Castelo Branco.

Brasileiro Matheus Lacerda é reforço do Mirandela: O médio Matheus Lacerda é a mais recente contratação do Mirandela, que segue em sexto lugar na Série A do Campeonato de Portugal. O brasileiro, 22 anos, tinha iniciado a época no Eléctrico, mas deixou o emblema de Ponte de Sôr, com 13 jogos efetuados, para reforçar o conjunto transmontano orientado por Rui Borges. Brasiliense e Terbuni (Albânia) completam o currículo de Lacerda.