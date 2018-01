Campeonato de Portugal: Secretário deixa Cesarense e outras notícias do mercado de transferências

Reforço para a baliza do Montijo: O guarda-redes Miguel Lázaro é reforço do Olímpico de Montijo, sétimo classificado da Série E do Campeonato de Portugal. O jogador, 22 anos, chega ao Montijo emprestado pelo V. Setúbal, clube pelo qual não efetuou qualquer jogo esta temporada. Miguel Lázaro, que completou a formação nos sadinos, tinha, aliás, regressado esta temporada aos setubalenses depois de, na época anterior, ter representado o Benfica e Castelo Branco.

Águias do Moradal com novo treinador: Hugo Andriaça é o novo Treinador do Águias do Moradal. Depois da saída de Fernando Pires, a direção do penúltimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal optou pela contratação do técnico, de 40 anos, que conta, no currículo, com passagens por Alcaíns, Penamacorense, Oleiros, Benfica e Castelo Branco e Desportivo de Castelo Branco.

Cesarense fica sem treinador: Carlos Secretário já não é o treinador do Cesarense, quinto classificado da Série B do Campeonato de Portugal. A derrota, por 1-0, em Gondomar precipitou a saída do técnico de 47 anos que, enquanto jogador, se notabilizou ao serviço do FC Porto. Secretário sai do emblema do concelho de Oliveira de Azeméis ao fim de 18 jogos, tendo conseguido sete vitórias, oito empates e averbado duas derrotas. O sucessor de Secretário já deverá orientar o treino de amanhã.

Oliveirense empresta ao Anadia: Kevin Pina já começou ontem a treinar às ordens do técnico Nuno Pedro no Anadia. O jogador, de 21 anos, vai representar o clube do Campeonato de Portugal, Série C, a título de empréstimo da Oliveirense até final da presente temporada. Com esta cedência, o clube de Oliveira de Azeméis pretende dar minutos de jogo ao médio cabo-verdiano, que chegou no início desta época à Oliveirense, mas não conseguiu agarrar um lugar na equipa, tendo feito apenas dois jogos, um para a Taça da Liga e outro para o Campeonato.

João Maia