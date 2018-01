Campeonato de Portugal: regressos, rescisões e até um chicote nas últimas do mercado

Confira as últimas novidades do mercado no Campeonato de Portugal.

Nogueirense

Milhazes para a defesa

O Nogueirense, da Série C do Campeonato de Portugal, encerrou o plantel com a entrada do lateral esquerdo Álvaro Milhazes ex-Salgueiros. Com apenas 20 anos de idade o jovem jogador dividiu a sua formação entre o Varzim e Paços de Ferreira, tendo ainda passado pelo Sousense. A visita ao líder Leiria poderá marcar a estreia de MIlhazes.

Salgueiros

Mark Withers de volta

O lateral-direito Mark Withers está de volta ao Salgueiros, da Série B do Campeonato de Portugal. O norte-americano, 25 anos, estava emprestado, pelo emblema de Paranhos, ao Sousense, mas os salgueristas chamaram de volta o defesa para o que resta da época. Chegado a Portugal em 2015/16 para representar o Varzim B, Withers passou, ainda, pelo Neves.

Vilafranquense

Ribatejanos rescindem com dois jogadores

O Vilafranquense, da Série D do Campeonato de Portugal, anunciou a rescisão de contrato com o médio-ofensivo Rúben Gouveia e com o avançado Gonçalo Gregório. O primeiro, 32 anos, foi utilizado, apenas, em dez partidas, metade delas como titular, ao passo que Gregório, que até marcou o golo da vitória, no último jogo, com o Pêro Pinheiro, deixa o ribatejanos com três golos em 20 jogos. Além disso, o médio Yartchuk foi devolvido ao Estoril.

Cinfães

Duas derrotas fazem estalar o chicote

Apesar de estar em segundo lugar na Série B do Campeonato de Portugal, o Cinfães despediu o treinador Flávio das Neves. As goleadas sofridas, ambas por 4-0, na casa de Espinho e Coimbrões terão ditado a decisão na direção presidida por João Cardoso. "Por mútuo acordo, Treinador e Direção refletiram sobre muitas coisas, e acharam por bem terminar esta ligação", lê-se num comunicado publicado pelo emblema do distrito de Viseu.

Benfica Castelo Branco

Youssouf Sow chega de Matosinhos

Leixões terminou o empréstimo do extremo Youssouf Sow, jogador que estava cedido pelo Aves e que vai, agora, rumar ao Benfica e Castelo Branco, segundo classificado da Série C do Campeonato de Portugal.