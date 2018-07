Campeonato de Portugal: regresso a Felgueiras e saída de treinador na pré-época

Movimentos no mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Oleiros reforça-se com brasileiros

O Oleiros estabeleceu uma parceria com a SAD do Alvarenga e, neste sentido, assegurou as contratações de três jogadores todos eles brasileiros: Rildo, defesa-central de 21 anos que já passou pelo Internacional de Porto Alegre, Yago, lateral-esquerdo de 21 anos com formação no Santos e Palmeira, e Gabriel Miotti, guarda-redes de 24 anos com formação no São Paulo.



Pintassilgo volta a casa

Pintassilgo (na foto) está, 14 anos depois, de volta ao Felgueiras. O jogador, 33 anos, com passagens por V.Guimarães, Moreirense, Arouca,Covilhã, Varzim e uma aventura no estrangeiro ao serviço dos romenos do Pandurri, regressa à casa-mãe onde se formou para o futebol e já está às ordens do treinador Ricardo Sousa para atacar a próxima época no Campeonato de Portugal



André David de saída do Gafanha

A direção do Gafanha cancelou ontem os dois treinos da equipa sénior. O JOGO sabe que esta decisão tem que ver com divergências na constituição do plantel e no desinvestimento do projeto de subida previsto para três anos. Assim, André David, abandonou o comando técnico dos aveirenses e deverá ser acompanhado por alguns jogadores.

Lourosa renova com Joca

O defesa-central Joca renovou contrato com o Lourosa, recém-promovido ao Campeonato de Portugal. Apesar de ter jogado pouco na temporada passada, o atleta de 22 anos continua ao serviço do emblema da capital da cortiça.

Amora contrata Diogo Tavares

O avançado Diogo Tavares é a mais recente contratação do Amora, que subiu esta temporada ao Campeonato de Portuga. Tavares jogou, na época transacta, no Sicula Leonzio, da Série C italiana e fortalece as opções de Litos no emblema do distrito de Setúbal.

Jordão junta-se ao Benfica e Castelo Branco

O Benfica e Castelo Branco garantiu a contratação do extremo Jordão Cardoso. O ala deixou o Doxa (Chipre) para se juntar aos albicastrenses orientados por Sérgio Gaminha.