Campeonato de Portugal: reforços à procura do golo e rescisões

Confira as últimas novidades do mercado de transferências no Campeonato de Portugal.

Caldas: Hugo Neto é reforço

O avançado Hugo Neto é reforço do Caldas, da Série C do Campeonato de Portugal. Com formação repartida por Braga e Benfica, o jogador, 21 anos, passou, enquanto sénior, por Tondela e Zimbru (Moldávia), conjunto que representou nas últimas duas temporadas. Hugo Neto fortalece, assim, o plantel do treinador José Vala para a segunda volta do CdP.

Sacavenense: Tomás Martins e Luther King rescindiram

O Sacavenense acertou a rescisão de contrato com os avançados Tomás Martins e Martin Luther King. O primeiro, 20 anos, tinha chegado a Sacavém proveniente do Loures e fez três jogos esta época, enquanto Luther King, 22 anos, levava três golos marcados em 14 partidas pelo emblema que está em 12º lugar na Série D do Campeonato de Portugal.

Vilafranquense: goleador João Vieira vai assinar

João Vieira, avançado que rescindiu com o Leiria, vai assinar pelo Vilafranquense, segundo classificado da Série C do Campeonato de Portugal e que está inserido no mesmo agrupamento que os leirienses. O dianteiro, 27 anos, marcou 31 golos em 51 jogos pelo Leiria. O Vilafranquense está no mercado à procura de um defesa-central para fechar o plantel.