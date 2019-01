Campeonato de Portugal: os incidentes de uma jornada manchada pela violência

Jornada 18 do Campeonato de Portugal com vários focos de polémica.

A jornada desportiva do Campeonato de Portugal ficou marcada por incidentes. No Mirandela-Trofense (1-3), Série A ,o treinador Hélder Pereira e o delegado Rúben Carvalho alegam ter sido agredidos, no final do jogo, por elementos afetos à equipa da casa. Carlos Correia, presidente do Mirandela, esclarece que "tudo se passou já fora do estádio" e que "não foi nada de grave, só uma escaramuça, que sete ou oito agentes resolveram". Versão diferente tem o homólogo do Trofense. Franco Couto entende que "foi muito feio" e que teve, inclusive, de ser levado até ao hotel pela polícia, "porque consideram um risco o autocarro atravessar a cidade", e deixá-lo no hotel, onde tinha o carro. Os elementos do Trofense "estão a tratar de apresentar a queixa na polícia", garantiu Franco Couto.

Na Série C, no Loures-Anadia (1-1) o treinador da casa agrediu o técnico visitante com o quadro tático. "O treinador Nuno Pedro está bem. Não vi a agressão, só ouvi o estrondo. Acredito que estivessem nervosos, mas não houve provocações durante o jogo", garantiu Vasco Oliveira, presidente do Anadia, acrescentando o seu treinador e o clube aguardam o relatório da polícia para apresentar queixa. Da parte do Loures, ninguém quis acrescentar nada ao comunicado divulgado na véspera.