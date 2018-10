Campeonato de Portugal: novidades num mercado de transferências que não pára

Mailó reforça o ataque dos Limianos



Mailó é reforço do Limianos, penúltimo classificado da série A do Campeonato de Portugal. O avançado cabo-verdiano de 26 anos deixou o Louletano, onde fez seis jogos sem ter marcado qualquer golo, para se juntar aos minhotos. Mailó chegou em 2012/13 a Portugal, vindo do Mindelense (Cabo-Verde) para jogar no Leixões tendo passado, entre outros, por Olhanense e Varzim.



Diogo Bento deixou o Peniche



Diogo Bento deixou de fazer parte do plantel do Peniche. Há duas épocas no clube, e com passagens por Torreense, Caldas, Atlético Malveira, entre outros, o defesa de 28 anos dá um novo destino à sua carreira.

O Peniche é 17º classificado da série C do Campeonato de Portugal, na última jornada venceu o Loures por 1-0 e angariou três preciosos pontos na luta pela permanência. No próximo domingo, a equipa orientada por José Rachão joga em Fátima.

Mirandês: Francisco Parreira passa de adjunto a principal



Francisco Parreira, até aqui adjunto do Mirandês, recebeu a confirmação que vai ser o treinador principal do clube de Miranda do Douro até ao final da época. Com a saída de Luís Preto, o novo eleito assegurou a transição durante duas semanas e na última jornada, em S. Martinho, orientou a equipa no jogo que terminou com uma derrota por 2-1.

Alverca com duas caras novas



O Alverca reforçou-se com Bruno Mendes (ex-Sporting Ideal) e Elton Rosário, proveniente do Loures. O primeiro tem 28 anos, alinhou por vários clubes como 1º Dezembro, Águias de Moradal, Vitória Sernache e Futebol Benfica. É o regresso a uma equipa onde fez a formação. Elton Rosário, ponta de lança, tem mais de 80 jogos disputados e 50 golos e promete ser uma mais valia para o clube de Lisboa. O jogador cabo-verdiano de 23 anos joga há quatro épocas em Portugal, tendo representado Algés e Loures.