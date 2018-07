Campeonato de Portugal: mercado de transferências muito movimentado

Confira as movimentações no mercado de transferências

Amarante: Alex Silva assina



O Amarante oficializou a chegada do médio Alex Silva, criativo de 24 anos que em 2017/18 deu nas vistas ao serviço do Coimbrões, clube pelo qual apontou sete golos em 32 jogos. Formado no Penafiel, no futebol sénior, passou três épocas ao serviço do Cinfães. O médio-ofensivo torna-se, assim, a sétima cara nova para os amarantinos atacarem, em força, a hipótese de subir à II Liga. -João maia



União: Marco Freitas de volta



O madeirense Marco Freitas é o novo team manager do União da Madeira, sabe O JOGO. Após as saídas de José Viterbo, enquanto coordenador da formação unionista, e de Edgar Rodrigues, enquanto diretor desportivo, o clube reforça os quadros com um ex-futebolista que esteve sete épocas ligado ao clube. Marco Freitas tem 41 anos, passou ainda pelo Varzim e jogou uma época no Chipre.



Felgueiras: Serginho é reforço



O defesa-central de 24 anos é o mais recente reforço dos felgueirense. Serginho cumpriu duas boas épocas no Bragança, onde fez 63 jogos e marcou nove golos. Formado no Pedrouços, Candal e Leixões, o currículo de Serginho, enquanto sénior, completa-se com as passagens por Leça, Belenenses, Académico de Viseu e V. Guimarães B. Agora, é mais uma opção para o treinador Ricardo Sousa.

Louletano: Guarda-redes e trinco assegurados



Com a pré-época a decorrer, o Louletano, que disputa o CNS reforçou o plantel com mais dois jogadores. O treinador Fanã passa assim a contar com Caio Alan, guarda-redes de 21 anos, ex-Atlético Paranaense, e com o trinco Matheus Banguelê, de 22 anos ex-Internacional de Porto Alegre. A estes dois, juntam-se os já confirmados Hélio Pinto, Amoah, Yuran Lopes, Rogério Mesquita e Marocas.



Montalegre: Médio Fragnoli ao Vizela



O médio-ofensivo Jony Fragnoli assinou pelo Montalegre, do Campeonato de Portugal. O luso-suíço, 29 anos, formado no Chaves, AD Flaviense, Padroense e FC Porto sendo que, como sénior, representou Verín (Espanha), Marítimo B, Fão, Tourizense, Limianos, Santa Clara, Mirandela, Bragança e Merelinense. No ano passado, pelo Vizela, marcou um golo em 25 jogos.



Real: Investimento Forte tendo em vista o regresso



O Real Sport Club, na preparação da nova época, está a investir num plantel capaz de alcançar o tão desejado regresso aos campeonatos profissionais. As últimas novidades em termos de mercado são a continuidade do avançado Marcos Barbeiro, por empréstimo do Marítimo, e o regresso do lateral-esquerdo Rodrigo Moitas, após terminar o período de empréstimo no Casa Pia.



Nogueirense: Luís Pedro reforça a baliza



O guarda-redes Luís Pedro é a mais recente contratação do Nogueirense, clube que na temporada passada terminou no nono lugar da Série C do Campeonato de Portugal. Aos 24 anos, deixa o Mortágua, onde jogou nos últimos dois anos. O guardião junta-se, assim, ao defesa Luís Henrique (ex-Eléctrico) e aos avançados Nwani (ex-Fafe) e Octávio Silva (ex-Gouveia).



Salgueiros: Issouf chega para dar mais músculo no meio



Issouf Ouedrago foi confirmado como reforço do Salgueiros, da Divisão de Elite da AF Porto. O médio-defensivo, natural do Burquina-Faso e com passaporte maliano, representou na época passada o Gondomar, onde fez 16 jogos. Desde 2010 em Portugal, o trinco de 26 anos passou por Académica, Tourizense, Ribeirão, Joane, Sertanense, Nogueirense, Pedras Rubras e Gobellins (França).

Lourosa continua a contratar

Apostado em lutar pela subida à II Liga, o Lourosa, recém-promovido aoCampeonato de Portugal, anunciou a contratação do médio Diogo Cunha (na foto). O jogador, 32 anos, que fez a formação no V. Guimarães e Amigos de Urgeses, passou as últimas duas épocas ao serviço do Famalicão e já jogou na I Liga por emblemas como Feirense e Moreirense.

Águeda recebe do Arouca

O avançado Tucka chega ao clube do Campeonato de Portugal por empréstimo do Arouca, clube onde, de resto, iniciou a pré-época. O atleta de 22 anos, esteve emprestado na última temporada ao Gafanha e volta a ser emprestado pelo emblema de formação. Ontem de manhã já se mostrou ao treinador Henrique Nunes, durante o amigável com o Feirense.

Loures assegura o 16º reforço



O lateral-direito/extremo Adilson, que terminou contrato com oCova da Piedade, é reforço do Loures, do Campeonato de Portugal. O jogador, 30 anos, também já passou por Varzim, Povoense,Cartaxo, Futebol Benfica, Atlético, União da Madeira e Olhanense e aumenta para 16 o número de caras novas no plantel que continuará a ser orientado por Luís Silva.