Campeonato de Portugal: mercado de transferências com muitas novidades

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Lourosa: Agostinho Carvalho para a defesa



Depois de ter contratado o lateral-esquerdo Serginho, o defesa-central Materazzi e os médios Danilo e Hélder Castro, o Lourosa, recém-promovido ao Campeonato de Portugal, reforçou-se com o defesa-central Agostinho Carvalho. O atleta, 25 anos, fez a formação no Feirense, clube que também representou enquanto sénior tendo ainda passado por Fafe, Bragança e Anadia.



Trofense: baliza conta com Pedro Cavadas e Kyle Parks



De uma assentada, o Trofense fortaleceu a baliza com as entradas de Pedro Cavadas, 26 anos, contratado ao Gondomar, e Kyle Parks, norte-americano, de 22 anos, ex-Freamunde, irmão de Keaton Parks (Benfica). Além disso, o conjunto que vai disputar o Campeonato de Portugal renovou contrato com o guardião Nuno Silva, os defesas Asprilla e Mika e com o avançado Pedro Matos. -



Anadia: Pedro Santos reforça defesa



O Anadia garantiu a contratação de Pedro Santos, defesa-central de 22 anos. Formado no CB Estarreja, Beira-Mar e Feirense, Pedro Santos jogou, na época anterior, no Águeda, onde participou em 29 encontros distribuídos por 2520 minutos. Assim, o treinador Nuno Pedro já conta com uma dezena de caras novas para atacar a próxima temporada no Campeonato de Portugal

Gondomar: Micael Freire, Vilas Boas e Hélder Silva assegurados



Fábio Vilas Boas e Micael Freire (na foto) vão ser jogadores do Gondomar na próxima época. O primeiro, médio de 24 anos contratado ao Padroense, fez 30 jogos e marcou um golo, na temporada anterior, no emblema do Padrão da Légua, enquanto Micael Freire, lateral-direito/extremo de 23 anos, deixou o Fafe para se juntar ao plantel orientado por José Alberto. Finalmente, Hélder Silva, reforça também o ataque. Chega do Paredes, equipa que ascendeu ao Campeonato de Portugal.



Loures: Marcelo Campanholo para o ataque



O Loures anunciou a contratação do avançado brasileiro Marcelo Campanholo. Após duas temporadas ao serviço do Mafra, nas quais, em 59 jogos apontou 25 golos, o atacante formado no clube brasileiro S. Bernardo junta-se aos reforços Ronivaldo (23 anos, ex-Oleiros), Odair Souza (26 anos, ex-Caldas) e Manuel Liz (28 anos, ex-1.º de Dezembro).

Caldas: Chega Ricardo Dâmaso



Ricardo Dâmaso, avançado de 18 anos que jogava nos juniores do Marítimo, é a mais recente aquisição do Caldas. O atacante junta-se às entradas do guarda-redes Francisco Silva, dos defesas Flávio Passos, Pedro Gaio e Tomás Meneses, do médio Leandro Vilas Boas e dos avançados Iuri Gomes e David Silva que fortalecem o plantel orientado por José Vala. - a.t.



Amarante: Miguelito regressa



O Amarante garantiu a contratação do médio-ofensivo Miguelito. O jogador, 28 anos, formado nos Amarantinos, só tinha conhecido um clube até sair dos nortenhos, em 2016, para rumar ao Olympiacos de Nicósia (Chipre). Depois de duas temporadas nos cipriotas, tendo marcado três golos em 36 jogos em 2017/18, Miguelito volta ao ponto de partida.